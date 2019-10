«Κλείδωσε» για τις 13 Νοεμβρίου η συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν

«Κλείδωσε» για τις 13 Νοεμβρίου το ραντεβού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Τραμπ μέσω Twitter γράφοντας μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ και ένα σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ.

Μέσω της ανάρτησης ο Τραμπ ευχαριστεί την Τουρκία για το γεγονός ότι βοήθησε τις ΗΠΑ να σώσουν πολλές ζωές στην επαρχία Ιντλίμπ αλλά και για την παράδοση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον.

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS