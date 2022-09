Κλιμακώνεται η εξέγερση στο Ιράν

Έχει περάσει μια εβδομάδα από τον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμίνι, η οποία έπεσε σε κώμα μετά την κράτηση από την «αστυνομία ηθικής» του Ιράν, αλλά οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που ενέπνευσε εξακολουθούν να μαίνονται σε όλο το Ιράν.

Όλο και περισσότεροι διαδηλωτές χάνουν τη ζωή τους στις πορείες διαμαρτυρίας με τουλάχιστον 50 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, σύμφωνα με ΜΚΟ και διεθνή ΜΜΕ. Οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές που εκφράζουν την οργή τους για την κοινωνική και πολιτική καταστολή έχουν βγει στους δρόμους σε πολλές μεγάλες πόλεις στις πιο σοβαρές πολιτικές αναταραχές από το 2019. Η κυβέρνηση μάλιστα έχει διακόψει την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας σε όλη τη χώρα και έχει επιβάλει διακοπές στο Διαδίκτυο σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της κουρδικής δύσης, όπου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις και όπου οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι η καταστολή ήταν και η πιο βάναυση.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν δυνάμεις ασφαλείας να ανοίγουν πυρ εναντίον διαδηλωτών. Και μια περαιτέρω κλιμάκωση αναμένεται καθώς ο στρατός του Ιράν προειδοποίησε την Παρασκευή ότι θα παρέμβει εάν οι διαδηλώσεις συνεχιστούν.

The largest picture of Ali Khamenei was burned in the center of Tehran, according to the video. #Iran pic.twitter.com/PAJeKU5lqN