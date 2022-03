Κλιμακώνεται η επιθετική ρητορική Μόσχας και Ουάσιγνκτον

Δείτε ζωντανή εικόνα από το Κίεβο:

Ως «εγκληματία πολέμου» χαρακτήρισε ο Τζο Μπάιντεν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, λίγες ώρες μετά τη νέα έκκληση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι από το Κογκρέσο να παράσχει περισσότερη βοήθεια στη χώρα του.

«Είναι ένας εγκληματίας πολέμου», δήλωσε εμφατικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Το σχόλιο του Μπάιντεν σηματοδότησε μια σαφή ρητορική αλλαγή για τον Λευκό Οίκο, η οποία είχε προηγουμένως δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με το αν ο Πούτιν θα έπρεπε να θεωρηθεί εγκληματίας πολέμου για τις επιθέσεις του ρωσικού στρατού σε Ουκρανούς αμάχους.

Υπάρχει μια επίσημη διαδικασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να θεωρήσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν εγκληματία πολέμου -μια διαδικασία που η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε χθες Τετάρτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η εξοργισμένη αντίδραση του Πούτιν για «μπάσταρδους και προδότες»

Την ίδια στιγμή, εξοργισμένος τόσο με τη Δύση όσο και με τους ίδιους τους συμπατριώτες του παρουσιάστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε σε ομιλία του την Τετάρτη ότι η Ρωσία θα πρέπει να υποβληθεί σε «αυτοκάθαρση της κοινωνίας» για να απαλλαγεί από τους «μπάσταρδους και τους προδότες» μιας «πέμπτης φάλαγγας», καθώς χιλιάδες Ρώσοι προσπάθησαν να εγκαταλείψουν τη χώρα εν μέσω της εισβολής της στην Ουκρανία.

«Η συλλογική Δύση επιχειρεί να διασπάσει την κοινωνία μας, εικασίες για στρατιωτικές απώλειες, για κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των κυρώσεων, προκειμένου να προκαλέσει εξέγερση του λαού στη Ρωσία», είπε ο Πούτιν σε βίντεο που μοιράστηκε στο Twitter.

Ominous words from Putin about a “natural and necessary cleansing of the nation” to “spit out like flies” all representatives of a fifth column and “traitors” who do not back the Kremlin line. No wonder thousands are leaving the country in fear. pic.twitter.com/66LGpo12p3