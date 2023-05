Κλιμακώνονται οι πολιτικές κόντρες στην Τουρκία

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τις διπλές κάλπες στην Τουρκία και η κατάσταση ολοένα αγριεύει ανάμεσα στα δύο πολιτικά στρατόπεδα, τα οποία αναμένεται σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές να υψώσουν και άλλο τους τόνους.

Με μεγάλη συγκέντρωση ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου «απάντησε» στην προχθεσινή επίθεση με πέτρες που σημειώθηκε σε ομιλία του. Ο Ιμάμογλου απευθυνόμενος στον κόσμο, σύμφωνα, με ρεπορτάζ του skai.gr, τόνισε: «Ας μείνει μεταξύ μας… σιωπή. Κερδίζουμε. Έρχεται η νίκη του λαού. Δεν πέταξαν πέτρες εναντίον μου, πέταξαν πέτρες εναντίον του λαού, πέταξαν πέτρες εναντίον της δημοκρατίας. Εκείνοι ας πετούν πέτρες εμείς θα απαντήσουμε με τριαντάφυλλα».

Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu was holding an election rally for the main opposition Republican People's Party (CHP) in the eastern Turkish city of Erzurum on Sunday when a crowd of people started throwing rocks at his campaign bus, injuring a number of people pic.twitter.com/YHrpfpLOHB