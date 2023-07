Κλείνει για τρεις μέρες το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω πυρκαγιάς που προκάλεσε ζημιές και γέμισε καπνό μεγάλο τμήμα του

Το αεροδρόμιο της Κατάνια, το πιο σημαντικό της Σικελίας, ανακοίνωσε στο Twitter πως θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 15:00 ώρα Ελλάδας μεθαύριο Τετάρτη εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας η οποία τέθηκε στη συνέχεια υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες.

«Οι επιχειρήσεις πτήσης αναστέλλονται μέχρι της 14:00 τοπική ώρα της Τετάρτης, 19 Ιουλίου», ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή του σήμερα το αεροδρόμιο στον λογαριασμό του στο Twitter.

Catania, incendio in aeroporto e voli cancellati: ecco cosa fare



🛫 L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso fino alle 13 del 19 luglio



✈️ La situazione di tutti i voli previsti per oggi e i prossimi giorni, da e per Catania, dipende dalle compagnie aereehttps://t.co/CfPE3H5PzY pic.twitter.com/UWqPJ9Fhoq