Κολομβία: Δύο νεαροί άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους

Δύο νεαροί άνδρες, που κατάγονταν κατά πάσα πιθανότητα από τη Δομινικανή Δημοκρατία, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σύστημα προσγείωσης ενός αεροσκάφους της Avianca κατά τη διάρκεια συντήρησης, στο αεροδρόμιο της Μπογκοτά, ανακοίνωσαν η εταιρεία και οι εισαγγελικές αρχές της Κολομβίας.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Σαντιάγο της Χιλής. Όταν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελ Ντοράντο της Μπογκοτά, αργά το βράδυ της Παρασκευής, υπάλληλοι της εταιρείας βρήκαν νεκρούς τους δύο λαθρεπιβάτες.

Two bodies found in the undercarriage of an Avianca A320neo after arriving in Bogota from Santiago. Authorities in both Colombia and Chile have been notified so that an investigation can be made. Warning: sensitive images. https://t.co/6FSAEdYFqQ pic.twitter.com/6LSTdP7TUU