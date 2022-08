Ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ορκίστηκε ενώπιον εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που παρευρέθηκαν στην τελετή ανάληψης των καθηκόντων του στην Μπογκοτά.

«Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού και υπόσχομαι στον λαό να σέβομαι πιστά το Σύνταγμα και τους νόμους της Κολομβίας», δήλωσε ο 62χρονος πρώην γερουσιαστής και πρώην αντάρτης.

BREAKING: Gustavo Petro is sworn in as President of Colombia 🇨🇴 for the 2022 - 2026 period pic.twitter.com/DO2qG7ZVtu