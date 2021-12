Κονγκό: Τρεις νεκροί από βομβιστική επίθεση σε εστιατόριο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη βόμβας μέσα σε ένα εστιατόριο στο Μπένι, μια πόλη στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως ανέφερε ο δήμαρχός της.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης ανέφερε μέσω του Twitter ότι ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος.

«Μια βόμβα μόλις εξερράγη στο κέντρο της πόλης», είπε ο Ναρσίς Μουτέμπα Κασάλε μιλώντας σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. «Για λόγους ασφαλείας, ζητώ από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters είπε ότι άκουσε την έκρηξη γύρω στις 7 το απόγευμα, τοπική ώρα, αμέσως μετά την απογευματινή λειτουργία, κοντά στο κεντρικό δρόμο της πόλης. Ακολούθησε καταιγισμός πυρών.

