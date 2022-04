Κωνσταντινούπολη: Έκρηξη σε εργοστάσιο χρωμάτων - Τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε εργοστάσιο χρωμάτων στην βιομηχανική περιοχή Τούζλα της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα και να τραυματιστούν άλλα εννέα.

Είχε προηγηθεί πυρκαγιά, που ξέσπασε από άγνωστη αιτία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κωνσταντινούπολης, η φωτιά εξαπλώθηκε σε πέντε παρακείμενα εργοστάσια και τέθηκε υπό έλεγχο σε περίπου 1 ώρα. Οι πυροσβέστες δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στο εργοστάσιο, όπου επίσης σημειώνονταν εκρήξεις κατά διαστήματα. Μάλιστα, ορισμένοι πυροσβέστες επηρεάστηκαν αναπνευστικά από τους έντονους καπνούς και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

A large explosion occurred in a facility in Istanbul's Orhanl Industrial Estate in the Tuzla neighborhood. The sounds of the explosion were heard throughout Istanbul.#Explosion #Turkey #accident pic.twitter.com/O9KDE0jl7J



Video credit to @abdurra29587359