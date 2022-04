Στελέχη τηλεοπτικού σταθμού της Ταϊβάν παραιτούνται μετά τη μετάδοση της «είδησης» πως... εισέβαλε η Κίνα

Τα δύο κορυφαία στελέχη τηλεοπτικού σταθμού της Ταϊβάν υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους την Παρασκευή, αφού μεταδόθηκαν τίτλοι ειδήσεων που απλούστατα... δεν υπήρχαν: περί εισβολής της Κίνας, περί φυσικών καταστροφών, περί εύρεσης μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου...

Την Τετάρτη, ο τηλεοπτικός σταθμός CTS («Chinese Television System») μετέδωσε σειρά ψευδών ειδήσεων στο «κρόουλ» του: «Στα πρόθυρα πολέμου», «Πλοίο ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Ταϊπέι, εγκαταστάσεις και άλλα σκάφη καταστράφηκαν», ή «Η νέα πόλη της Ταϊπέι βομβαρδίστηκε από πυραύλους του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού» της Κίνας.

Κι όχι μόνο: «Σφοδρό χαλάζι πλήττει την πρωτεύουσα Ταϊπέι», «Ηφαίστειο στο βόρειο τμήμα της Ταϊβάν εξερράγη», αλλά και... «Βρέθηκαν νέα μεγάλα υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου».

Το CTS ζήτησε συγγνώμη την ίδια ημέρα, εξηγώντας πως μετέδωσε κατά λάθος τίτλους ειδήσεων προετοιμασμένων για σενάρια πολέμου ή φυσικών καταστροφών, διαβεβαιώνοντας ότι δεν είχε την πρόθεση να προκαλέσει πανικό στους πολίτες.

Η συγγνώμη όμως δεν άρκεσε: η σκληρή κριτική συνεχίστηκε, μεταξύ άλλων από κοινοβουλευτικούς, που απαίτησαν οι επικεφαλής του τηλεοπτικού δικτύου να αποχωρήσουν.

Την Παρασκευή, ο σταθμός ζήτησε ξανά συγγνώμη και ανακοίνωσε πως τα δύο κορυφαία στελέχη του, η πρόεδρος του διοικητικού του συμβουλίου και ο ασκών χρέη γενικού διευθυντή, παραιτούνται και πρόκειται να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα σε βάθος.

Ο CTS είναι μέρος του TBS (Taiwan Broadcasting System), της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, που πήρε την τρέχουσα μορφή της το 2006 και χρηματοδοτείται εν μέρει από το κράτος. Για χρόνια, ο όμιλος αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα με τον προϋπολογισμό του και την επιρροή της εκάστοτε κυβέρνησης στη διοίκησή του.

Taiwan's Chinese Television System (CTS) displayed a news ticker headline that said a Chinese missile hit New Taipei City, causing significant damage to a naval vessel docked at Taipei Harbor.



CTS said it was a mistake but...That's a pretty big booboo.https://t.co/c7xdSptVsx