Κοριτσάκι στην Ισπανία σκοτώθηκε σε δυστύχημα με φουσκωτό κάστρο

Ένα κοριτσάκι 8 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από ένα δυστύχημα σε φουσκωτό κάστρο, στην ανατολική Ισπανία, έγινε σήμερα, Τετάρτη, γνωστό από τις Αρχές.

Άλλα 8 παιδιά τραυματίστηκαν, ένα εξ αυτών σοβαρά, αφότου πήδηξαν από το κάστρο, το οποίο είχε τοποθετηθεί για μια τοπική γιορτή στη Μισλάτα, κοντά στη Βαλένθια και αυτό παρασύρθηκε από τον ισχυρό άνεμο.

«Δεν υπάρχουν λέξεις, πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία», δήλωσε ο δήμαρχος Κάρλος Μπιέλσα, με ανάρτησή του στο Twitter, όπου δημοσίευσε ένα δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοίνωσε τον θάνατο του παιδιού.

📹 Vídeo dels @BombersValencia en la zona de l’incident a la fira de Mislata, revisant les instal•lacions per descartar que hi haguera atrapats baix l'unflable. Els nostres millors desitjos de recuperació per als menors afectats que han sigut atesos pels mitjans sanitaris. pic.twitter.com/0yIZTVlzXj