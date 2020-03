Κορωνοϊός: Ουρές στην Ολλανδία για λίγη κάνναβη

Ενώ στις περισσότερες χώρες γίνεται χαμός στα σούπερ μάρκετ για αντισηπτικά, χαρτί υγείας και μακαρόνια, στην Ολλανδία σχηματίζονται ουρές για ακόμα ένα προϊόν που δεν είναι άλλο από την κάνναβη.

Την Κυριακή τα coffee shops γέμισαν κόσμο έπειτα από την ανακοίνωση έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης. Στην Ολλανδία μετρούν ήδη 20 θανάτους και 1.135 κρούσματα, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει πως από Δευτέρα κλείνουν, μεταξύ άλλων, σχολεία, μπαρ, εστιατόρια, οίκοι ανοχής και τα περίφημα coffee shops.

Έτσι χθες σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές σε αυτά τα καταστήματα, κυρίως σε Άμστερνταμ και Χάγη, όπου κόσμος προσπαθούσε να προμηθευτεί κυρίως κάνναβη.

«Δεν θα μπορούμε πια να αγοράσουμε χόρτο ίσως για τους επόμενους δύο μήνες. Άρα δεν θα είναι κι άσχημα να έχουμε λίγο στο σπίτι» ανέφερε ένας πελάτης.

Wow, everywhere in The Netherlands are big lines at the #coffeeshop to get the latest marijuana. Due to the lockdown all coffeeshops need to close in a few minutes. #COVID19NL #Coronavirusnl pic.twitter.com/u60P0k9l06