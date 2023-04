Κόστα Ρίκα: Εξερράγη το ηφαίστειο Ρινκόν ντε λα Βιέχα

Το ηφαίστειο Ρινκόν ντε λα Βιέχα εξερράγη σήμερα (σ.σ. απόγευμα Παρασκευής στην Κόστα Ρίκα), χωρίς να αναφερθούν καταστροφές σε υποδομές ή θύματα, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Η έκρηξη του ηφαιστείου – που βρίσκεται στην επαρχία Γκουανακάστε, στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας – ήταν αρκετά ισχυρή. Το ηφαιστειακό νέφος έφθασε σε ύψος 2,5 χιλιομέτρων από την κορυφή του Ρινκόν ντε λα Βιέχα, είπε ο γεωλόγος Μπλας Σάντσες σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποίησε η εθνική επιτροπή για την διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (CNE). «Το ηφαίστειο έχει καταγράψει εκρήξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αν και όχι τόσο μεγάλες όσο αυτή», συμπλήρωσε. Μια έκρηξη τέτοιου μεγέθους «υποδηλώνει έξαρση δραστηριότητας», υπογράμμισε.

Rincón de la Vieja has reportedly erupted in Costa Rica



OVSICORI said the ash column reached 2500 meters.



This is the video that is going around. It looks legit...



