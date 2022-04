Κόστα Ρίκα: Κόπηκε στα δύο αεροσκάφος cargo της DHL κατά τη διάρκεια κατεπείγουσας προσγείωσης

Αεροσκάφος Boeing 757-200 που μετέφερε αλληλογραφία και δέματα κόπηκε στα δύο χθες Πέμπτη επιχειρώντας κατεπείγουσα προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Juan Santamaría στο Σαν Χοσέ, την πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα. Το ατύχημα δεν προκάλεσε θύματα, είχε όμως αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά ο αερολιμένας, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

«Οι δύο άνθρωποι» που αποτελούσαν το πλήρωμα του 757 «είναι καλά στην υγεία τους», είπε στον Τύπο ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος της Κόστα Ρίκα, ο Έκτορ Τσάβες.

Οι δύο Γουατεμαλτέκοι πιλότοι διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για να υποβληθούν σε εξετάσεις, είπε ο Γκίδο Βάσκες, μέλος σωστικού συνεργείου του Ερυθρού Σταυρού.

Το 757 της γερμανικής εταιρείας μεταφορών DHL είχε απογειωθεί 25 λεπτά νωρίτερα από το αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ, με προορισμό τη Γουατεμάλα, όταν ο κυβερνήτης ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου πως αντιμετώπιζε πρόβλημα στα υδραυλικά συστήματα και ζήτησε άδεια να κάνει αναστροφή, εξήγησε ο Χουλιάν Μπεγιάρντ, διευθυντής επιχειρήσεων και ασφάλειας της δημόσιας επιχείρησης AERIS, που διαχειρίζεται τον αερολιμένα.

Καθώς έκανε κατεπείγουσα προσγείωση, λίγο πριν από τις 19:30 (ώρα Ελλάδας), το 757 βγήκε από τον διάδρομο και κόπηκε στα δύο.

#CostaRica news outlets are reporting about a runway excursion at the Juan Santamaría International Airport earlier today. The aircraft involved is a Boeing 757-27A, #Panama registration HP-2010DAE (C/N 29610), the jet was heading to Guatemala but had to return to SJO. pic.twitter.com/iwbFAxs8k5