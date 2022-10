Κουλέμπα: «Οι ρωσικοί ισχυρισμοί για ''βρόμικη βόμβα" είναι παράλογοι και επικίνδυνοι»

Οι ρωσικοί ισχυρισμοί για «βρώμικη βόμβα» είναι «παράλογοι» και «επικίνδυνοι», προειδοποιεί μέσω του Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

Russian lies about Ukraine allegedly planning to use a ‘dirty bomb’ are as absurd as they are dangerous. Firstly, Ukraine is a committed NPT member: we neither have any ‘dirty bombs’, nor plan to acquire any. Secondly, Russians often accuse others of what they plan themselves.