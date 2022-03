Κουλέμπα: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας αν δεν αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο Τσέρνομπιλ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να κηρύξει προσωρινή κατάπαυση του πυρός για να επιτρέψει την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού του Τσέρνομπιλ, προειδοποιώντας ότι είναι πιθανόν να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας αν συνεχισθεί η διακοπή.

«Οι εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ έχουν 48ωρη ικανότητα παροχής ενέργειας στον σταθμό του Τσέρνομπιλ. Μετά από αυτό, τα συστήματα ψύξης της δεξαμενής αποθήκευσης χρησιμοποποιημένου πυρηνικού καυσίμου θα σταματήσουν να λειτουργούν και οι διαρροές ραδιενέργειας θα είναι επικείμενες», έγραψε στο Twitter.

Reserve diesel generators have a 48-hour capacity to power the Chornobyl NPP. After that, cooling systems of the storage facility for spent nuclear fuel will stop, making radiation leaks imminent. Putin’s barbaric war puts entire Europe in danger. He must stop it immediately! 2/2