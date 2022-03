Κουλέμπα: Ρώσοι στρατιώτες διέλυσαν με τη βία διαδήλωση πολιτών στη Χερσώνα

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως Ρώσοι στρατιώτες έκαναν χρήση βομβίδων κρότου λάμψης και πυρών για να διαλύσουν μια διαδήλωση πολιτών υπέρ της Ουκρανίας στην κατεχόμενη πόλη της Χερσώνας τη Δευτέρα 21 Μαρτίου.

In Kherson, Russian war criminals opened fire at unarmed people who peacefully protested against invaders. You can see a wounded pensioner. This is the ugly face of Russia, a disgrace to humankind. We must stop Russia! Sanction them, isolate them, hold war criminals to account. pic.twitter.com/WeItSykD3q