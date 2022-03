Κουλέμπα στο ΝΑΤΟ: Μην επιτρέψετε να γίνει η Ουκρανία όπως η Συρία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, απηύθυνε την Παρασκευή έκκληση στους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ να μην επιτρέψουν στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, να μετατρέψει την Ουκρανία σε Συρία, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform, αναφέροντας ότι ο υπουργός έκανε τη σχετική ανάρτηση στο Twitter.

«Συμμετείχα στην έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Το μήνυμά μου: ενεργήστε τώρα, όσο δεν είναι αργά. Μην επιτρέψετε στον Πούτιν να μετατρέψει την Ουκρανία σε Συρία. Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Όμως, αυτή, τη στιγμή χρειαζόμαστε τους εταίρους μας, που θα μας βοηθήσουν με συγκεκριμένες, αποφασιστικές και γρήγορες ενέργειες», έγραψε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ.

Στην ομιλία του, την οποία επισύναψε στην ανάρτησή του, ο Κουλέμπα επέστησε την προσοχή των υπουργών, στο ότι πολίτες σκοτώνονται από σκληρούς Ρώσους πιλότους που τους βομβαρδίζουν.

«Είμαι βέβαιος ότι ο πόλεμος αυτός εξελίσσεται κατά τέτοιο τρόπο, που όταν έρθει η στιγμή θα θέλετε να μας προσφέρετε οτιδήποτε, στην κυριολεξία οτιδήποτε που χρειαζόμαστε, για να μην επιτραπεί στον Πούτιν να πλήξει την Ευρώπη και να τη μετατρέψει σε ολέθρια νύχτα. Η δική μου ελπίδα, η μοναδική μου ελπίδα συνίσταται στο ότι δεν θα είναι πολύ αργά» υπογράμμισε ο Κουλέμπα.

Took part in the extraordinary meeting of NATO Foreign Ministers. My message: act now before it’s too late. Don’t let Putin turn Ukraine into Syria. We are ready to fight. We will continue fighting. But we need partners to help us with concrete, resolute and swift actions, now. pic.twitter.com/s4FCaAOjNy