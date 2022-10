Κρίση στις φυλακές του Ισημερινού: Συνεχίζονται οι ταραχές στη Λατακούνγκα - 15 νεκροί και 33 τραυματίες έως τώρα

Οι αιματηρές συγκρούσεις συνεχίστηκαν την Τρίτη σε μια από τις μεγαλύτερες φυλακές του Ισημερινού, την επομένη της αναμέτρησης κρατουμένων με επίσημο απολογισμό τουλάχιστον 15 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου φερόμενου ως βαρόνου των ναρκωτικών, και δεκάδες τραυματίες.

Από τον Φεβρουάριο του 2021, στο σωφρονιστικό σύστημα του Ισημερινού έχουν διαπραχθεί οκτώ σφαγές σε επεισόδια μεταξύ εγκλείστων. Συνολικά, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 400.

Ξέσπασαν «νέες συγκρούσεις» στη φυλακή στην περιφέρεια της πόλης Λατακούνγκα, κάπου εκατό χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Κίτο, ανακοίνωσε χθες η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων (SNAI).

Ακόμη 11 φυλακισμένοι τραυματίστηκαν χθες το πρωί, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Κοτοπάξι, ο Οσβάλντο Κορονέλ.

WATCH: At least 15 people were dead and 20 injured after a clash between inmates armed with guns and knives inside the Latacunga prison in central Ecuador on Monday left, authorities said #Ecuador #Prisonriot #crime pic.twitter.com/FfPBtHFlgo