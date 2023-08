Κροκόδειλος κατασπάραξε ποδοσφαιριστή στην Κόστα Ρίκα - Σκληρές εικόνες

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, Χεσούς Αλμπέρτο Λόπες Ορτίζ, από την Κόστα Ρίκα μετά από επίθεση που δέχθηκε από κροκόδειλο σε ποτάμι.

Οι εικόνες που πραγματικά σοκάρουν, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δείχνουν το τεράστιο ερπετό να κουβαλάει το σώμα του άτυχου ποδοσφαιριστή, που ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών.

Footballer, Jesus Alberto Lopez Ortiz was killed by crocodile while swimming in river. Crocodile shot dead by locals. pic.twitter.com/2SrBeHfRmp

Αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλέξουν τη σορό του άτυχου αθλητή, πυροβολώντας προς την πλευρά του κροκόδειλου.

«Ο νεαρός άνδρας έκανε σωματική άσκηση όταν αποφάσισε να κάνει μια βουτιά. Στη συνέχεια πήδηξε από μια γέφυρα στον ποταμό Κάνιας», αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση για το θέμα.

Costa Rican footballer devoured by crocodile while bathing in river as beast is spotted with body in its jaws | The Sun https://t.co/uRXVk1giBv