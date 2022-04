Ξαφνικά ο Τζόνσον στο Κίεβο 

Παίζει με τη φωτιά ο Μπόρις Τζόνσον σε μία προσπάθεια να κερδίσει πόντους στην εσωτερική πολιτική του αγορά και να ακυρώσει τις δυσμενείς εντυπώσεις που προκάλεσαν τα covid-πάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία εν μέσω πανδημίας.

Πιστός σε αυτή τη λογική ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας διέβη τον Ρουβίκωνα και επισκέφθηκε τον Ζελένσκι στο Κίεβο. Ως γνωστών, μέχρι στιγμής κανείς δυτικός ηγέτης δεν επιχείρησε κάτι παρόμοιο αλλά από χθες παρασκευή άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα με την επίσκεψη της προέδρου της Κομισιόν και του υπεύθυνου για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, επιτρόπου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η επίσκεψη της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν και του Ζοζέπ Μπορέλ άνοιξαν τον δρόμο σε τέτοιου είδους δυτικούς ακροβατισμούς, οι οποίοι αυτονοήτως θα κλιμακώσουν την ένταση στη Δυτική Ευρώπη.

Η επίσκεψη έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα του επίσημου λογαριασμού της Ουκρανικής Πρεσβίας. Στην ανάρτηση αναγράφεται μόνο η λέξη «έκπληξη» και ένα emoji που κλείνει το μάτι, ενώ συνοδεύεται από μία φωτογραφία των δύο ηγετών.

Στη συνέχεια, ακολούθησε μία ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του Ουκρανικού Κοινοβουλίου. Το κείμενο της ανάρτησης είναι λιτό. «Καλωσόρισες στο Κίεβο Κύριε πρωθυπουργέ Μπόρις Τζόνσον», ωστόσο στις τρεις φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνεται πως η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Και οι δύο ηγέτες είναι ευδιάθετοι.

Νέο βρετανικό πακέτο ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών

Ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ αναφορικά με το ταξίδι και τη συνάντηση των δύο ηγετών, Μπόρις Τζόνσον και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι έγινε «σε μια ένδειξη αλληλεγγύης με τον ουκρανικό λαό» και πρόσθεσε: «Θα συζητήσουν τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας».

Η επίσκεψη του Τζόνσον έρχεται την επόμενη ημέρα αφότου ανακοίνωσε περαιτέρω βρετανική στρατιωτική βοήθεια αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών για τις ουκρανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων αντιαρματικών και αντιαεροπορικών όπλων και των λεγόμενων «drones αυτοκτονίας», που περιπλανώνται στο πεδίο της μάχης πριν επιτεθούν στον στόχο τους.

Η ανάρτηση του Μπόρις Τζόνσον

«Σήμερα συνάντησα τον φίλο μου Πρόεδρο Ζελένσκι στο Κίεβο ως ένδειξη της ακλόνητης υποστήριξής μας στον λαό της Ουκρανίας. Καθορίζουμε ένα νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας που αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας στον αγώνα της χώρας του ενάντια στη βάρβαρη εκστρατεία της Ρωσίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3