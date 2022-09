Ξεκίνημα με δυσκολίες και χαμηλές προσδοκίες

Επιμέλεια: Αδάμ Αλεξόπουλος

Την Τετάρτη θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της η διάδοχος του Μπόρις Τζόνσον και νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας, μετά από μία ξεκάθαρη, αλλά όχι και συντριπτική νίκη έναντι του πρώην υπουργού Ρίσι Σούνακ.

Για την ιστορία στην ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν τα μέλη των Συντηρητικών, 81.326 προτίμησαν την Λιζ Τρας και 60.399 τον Ρίσι Σούνακ. Ωστόσο οι μισοί Βρετανοί σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες κοινής γνώμης δείχνουν πως είναι απογοητευμένοι από την εκλογή της, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο, στην οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων, όπως για παράδειγμα η επιδείνωση της κρίσης του κόστους διαβίωσης και η ύφεση.

By 50% to 22%, Britons are disappointed rather than pleased that Liz Truss is the new prime minister https://t.co/cQEVXDNOEd pic.twitter.com/CtYO5q5yKm

Χαρακτηριστικό είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της YouGov που διεξήχθη με δείγμα 2.488 ενηλίκων. Μεταξύ άλλων, το 14% των ερωτηθέντων Βρετανών αναμένει ότι η Λιζ Τρας θα είναι καλύτερη πρωθυπουργός σε σύγκριση με τον Μπόρις Τζόνσον, ενώ το 27% έχει την αίσθηση ότι θα είναι χειρότερη. Αντίστοιχα είναι και τα στοιχεία που βγαίνουν από την δεξαμενή των Συντηρητικών.

Η YouGov σε κείμενο της συμπεραίνει ότι η έλλειψη ενθουσιασμού μεταξύ των Βρετανών μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει μικρή εμπιστοσύνη στη μελλοντική κυβέρνηση της Λιζ Τρας για να έχει τις σωστές πολιτικές και σχέδια για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους ζωής, που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη χώρα.

Τα δύο τρίτα των Βρετανών (67%) δηλώνουν ότι δεν έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Λιζ Τρας για να έχει τις σωστές ιδέες για να αντιμετωπίσει το κλιμακούμενο κόστος ζωής, συμπεριλαμβανομένου του 38% που δεν έχει καμία απολύτως εμπιστοσύνη.

Two thirds of Britons - and most Conservative voters - have little to no confidence in Liz Truss to tackle the cost of living crisis



All Britons

Lot/some confidence: 19%

Not very much/no confidence: 67%



Con voters

Lot/some: 35%

Not very much/none: 54%https://t.co/cQEVXDNOEd pic.twitter.com/YE4qHfS7rh