Ξεκίνησε η ιστορική πτήση του SpaceX Crew Dragon με πλήρη ομάδα αστροναυτών

Έξι χρονια δοκιμές, δύο δοκιμαστικές πτήσεις και μία επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων αποδίδουν πλέον καρπούς, καθώς η NASA σήμερα στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας έστειλε τέσσερις αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ISS, στην πρώτη πτήση πιστοποιημένη από την κυβέρνηση ενός ιδιωτικού διαστημικού σκάφους του SpaceX Crew Dragon.

LIVE NOW: We are ready to #LaunchAmerica. Are you? 🚀



Watch coverage of the NASA @SpaceX Crew-1 mission. Liftoff is at 7:27pm ET: https://t.co/cmklwtwzns https://t.co/cmklwtwzns — NASA (@NASA) November 15, 2020

Η ομάδα θα περάσει περίπου έξι μήνες στο σταθμό. Η Nasa αναφέρει ότι έχει περάσει πλήρως στη νέα εποχή στην οποία μισθώνει υπηρεσίες μεταφοράς πληρώματος από ιδιώτες, αντί να κατέχει και να εκμεταλλεύεται τα δικά της οχήματα,.

Η NASA θέλει να κάνει περισσότερα ταξίδια στο ISS κάθε χρόνο, μεταφέροντας κι άλλες ομάδες αστροναυτών και μια μέρα, ιδιώτες πολίτες.