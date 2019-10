Ξεπέρασαν τους 110 οι νεκροί από την τουρκική εισβολή

Η Άγκυρα ισχυρίστηκε πώς κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο της εισβολής σκοτώθηκαν 109 μαχητές της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG, όπως μεταδίδει η τουρκική ιστοσελίδα AHVAL.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανάφερε από την πλευρά του πώς οι νεκροί ξεπέρασαν τους 27 εκ των οποίων 6 Τούρκοι. Σε αυτούς τους αριθμούς θα πρέπει να προστεθούν και δύο νεκροί στις συνοριακές τουρκικές πόλεις Ακτσάκαλε και Σειλάνπινάρ όπου εξερράγησαν δύο ρουκέτες που εκτόξευσε η κουρδική πολιτοφυλακή.

Πάντως όλες οι πλευρές συμφωνούν πώς κατά την πρώτη ημέρα των εχθροπραξιών ήδη έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον 60.000 άμαχοι που σπεύδουν να βρουν ασφαλές καταφύγιο. Προς το παρόν αυτοί οι πρόσφυγες δεν εισέρχονται στην Τουρκία όπως προκύπτει από δημοσιογραφικές πηγές.

Οι άμαχοι επιχειρούν να διαφύγουν από τις συνοριακές κωμοπόλεις όπου μαίνονται οι μάχες Ras Al-Aïn και Derbassiyé.

Οι τουρκικές δυνάμεις εισβολής ακολουθούμενες από 14.000 Τουρκομάνους του αποκαλούμενου, «Ελεύθερου Συριακού Στρατού» που στην ουσία είναι μισθοφόροι εκπαιδευμένοι από την Άγκυρα επιχειρούν να προελάσουν σε ένα μήκος 100 με 120 χιλιόμετρα και σε βάθος 30 χιλιομέτρων εντός των κουρδικών εδαφών.

Έχουν πληγεί έως τώρα πάνω από 180 στόχοι της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG από το τουρκικό πυροβολικό και από τα 25 τουρκικά F16 που επιχειρούν διαρκώς. Σημειώνεται πώς η μορφολογία του εδάφους είναι επίπεδη και διευκολύνει τις γρήγορες μετακινήσεις των μηχανοκίνητων μονάδων του τουρκικού στρατού.

Τα Τζαμιά όλης της χώρας αλλά κυρίως στις νότιες και νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας μεταδίδουν διαρκώς ισλαμικά εμβατήρια από την περίοδο της διαπάλης των οπαδών του Μωάμεθ κατά των απίστων στην Μέκκα και τη Μεδίνα.

Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης η κυβέρνηση του Ισραήλ δια στόματος του πρωθυπουργού Νετανιάχου ,καταδίκασε την τουρκική εισβολή. Το Ισραήλ διατηρεί εδώ και δεκαετίες πολύ καλές και αναβαθμισμένες σχέσεις με τον κουρδικό παράγοντας στην Εγγύς Ανατολή.

Israel strongly condemns the Turkish invasion of the Kurdish areas in Syria and warns against the ethnic cleansing of the Kurds by Turkey and its proxies.

Israel is prepared to extend humanitarian assistance to the gallant Kurdish people.