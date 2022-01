Ξεσηκωμός στον Καναδά κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού

Οι -21 βαθμοί Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο στην Οτάβα του Καναδά δεν εμπόδισαν δεκάδες χιλιάδες φορτηγατζήδες και απλούς πολίτες να συγκεντρωθούν έξω από το κοινοβούλιο για να ζητήσουν κατ’ αρχάς την άμεση άρση του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού των οδηγών φορτηγού που διασχίζουν τα σύνορα της χώρας και κατ’ επέκτασην την άρση όλων των δρακόντειων περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί στη χώρα για τον Covid-19.

Η μαζικότητα της συγκέντρωσης στην Οτάβα υποχρέωσε τον πρωθυπουργό της χώρας Τζάστιν Τριντό να εγκαταλείψει με την οικογένεια του την πρωτεύουσα και να φυγαδευτεί σε μυστική τοποθεσία.

Οι εξελίξεις στον Καναδά φαίνεται ότι είναι το αποκορύφωμα του «Κονβόι προς την Ελευθερία», της κίνησης των οδηγών φορτηγών, να κινηθούν μαζικά προς την πρωτεύουσα με τα οχήματα τους, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση περί υποχρεωτικού εμβολιασμού τους. Η συγκεκριμένη απόφαση τους υποχρεώνει όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να μπουν σε πολυήμερη καραντίνα επιστρέφοντας στη χώρα, στερώντας τους την ικανότητα να εργαστούν. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, αφήνοντας τα ράφια των καταστημάτων χωρίς προϊόντα.

Η απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των οδηγών φορτηγών ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς τα μέτρα που έχουν ληφθεί στη χώρα για τον κορωνοϊό κρίνονται ως υπερβολικά από πολύ μεγάλη μερίδα των πολιτών.

