Ξεχύθηκαν στους δρόμους οι πολίτες της Γιουχάν για να υποδεχθούν το 2021

Αυτή η παραμονή της Πρωτοχρονιάς γιορτάστηκε όπως καμία προηγούμενη στην Γιουχάν της Κίνας,την πόλη από όπου ξεκίνησε η πανδημία του κορωνοϊού για να δοκιμάσει ολόκληρο τον πλανήτη.

Οι πολίτες στην Γιουχάν αποχαιρέτησαν έναν χρόνο που θα προτιμούσαν να ξεχάσουν, πλημμυρίζοντας τις πλατείες και κάνοντας ξέφρενα πάρτι στους δρόμους της πόλης.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της πόλης φορώντας μάσκες, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας της επαρχίας της Χουμπέι, κρατώντας μπαλόνια, τα οποία άφησαν στον ουρανό, όταν το ρολόι σήμανε μεσάνυχτα. Τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά, ενώ οι νέοι διασκέδασαν στα μπαρ της γειτονιάς τους.

Να σημειωθεί ότι ο ιός στην Γιουχάν, βρίσκεται σε ύφεση καθώς στην πόλη των 11,08 εκατομμυρίων κατοίκων τα κρούσματα από τον Ιούνιο δεν έχουν ξεπεράσει τα 50 συνολικά.

WUHAN, CHINA: As many nations put their citizens on strict Covid-19 lockdowns and other regulations such as social distancing. The residents of Wuhan welcomed the New Year with street celebrations. pic.twitter.com/i7wCix61FH