Ξύπνησε η Αίτνα - Κοκκίνισε ο ιταλικός ουρανός

Υπέροχες εικόνες χάρισε η έκρηξη στην Ιταλία της Αίτνας, του ψηλότερου -3.330 μέτρα- και πιο ενεργού ηφαιστείου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης και «έβαψε» κόκκινο τον νυχτερινό ουρανό, ενώ η κόκκινη λάβα έρρεε.

#Etna eruption in time-lapse... just check it out and be amazed by the power of it towards the end. Thanks to Vincenzo Arcidiacono for the video pic.twitter.com/AEv1TwZL0w

Η έκρηξη με επίκεντρο τον νοτιοανατολικό κρατήρα του ηφαιστείου, σε ύψος περίπου 2.900 μέτρων, έστειλε τέφρα και καπνό σε ύψος 8 χιλιομέτρων, όπως ανέφερε το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

#Etna is not exactly famous for producing pyroclastic flows, though they are pretty common during her violent paroxysmal episodes. Here is a nice little one during the powerful paroxysm on the evening of 10 February 2022. pic.twitter.com/p1b5HxuKr0