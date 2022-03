Χτυπήθηκε από τα ρωσικά πυρά ο καθεδρικός ναός στο Χάρκοβο, το βράδυ της Τετάρτης, ο οποίος λειτουργεί και σαν καταφύγιο. Πρόκειται για το υψηλότερο κτίριο στην περιοχή. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, δεν υπάρχουν τραυματίες.

The invaders consider themselves Orthodox, but this did not stop them from shelling the Orthodox Assumption Cathedral in #Kharkiv.



Women and children were sheltering in the church. Fortunately, no one was injured. pic.twitter.com/VXzwozwGeL