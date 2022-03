Επίθεση στο πανεπιστήμιο Καραζίν κατήγγειλαν λίγο πριν τις 9:30 το πρωί οι ουκρανικές αρχές με τις πρώτες πληροφορίες να μιλούν για τουλάχιστον τρεις τραυματίες στο πανεπιστήμιο της ουκρανικής πόλης.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι βομβαρδίστηκε και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του κτηρίου να καταρρεύσει.

Another devastating Russian strike on Kharkiv. This one hit the Karazin National University’s School of Sociology which sits across the street from the regional Interior Ministry office. Video via Anton Gerashenko, aide to Interior Minister. pic.twitter.com/pzG2XsKuY7