Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Έδωσε 10 εκατ. δολάρια για την Ουκρανία τιμώντας τη μνήμη της γιαγιάς του

Το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 10εκ. δολαρίων προσέφερε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Η δωρεά του ανωτέρω χρηματικού ποσού, το οποίο είναι το μεγαλύτερο που έχει μέχρι στιγμής διατεθεί από ένα άτομο, ανακοινώθηκε από το Διεθνές Ταμείο του Βίσεγκραντ.

Leonardo di Caprio donated 10 million dollars to Ukrainian armed forces - this is currently the largest amount from one person, according to GSA News pic.twitter.com/tSM0IqmLRS