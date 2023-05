Αποσύρει στρατεύματα η Βάγκνερ - Ο αρχηγός εξαπολύει επίθεση στους Ρώσους ανάμεσα σε πτώματα

Ο ιδρυτής της ομάδας Βάγκνερ, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πολύμηνης μάχης για την κατάληψη του Μπαχμούτ, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την περιοχή στις 10 Μαΐου.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε πως η έλλειψη πυρομαχικών είναι ο λόγος της απόσυρσης των στρατευμάτων ενώ παράλληλα κατηγόρησε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

«Αποσύρω μονάδες Βάγκνερ από το Μπαχμούτ γιατί ελλείψει πυρομαχικών είναι καταδικασμένες να χαθούν», είπε ο αρχηγός της ομάδας.

Οι θέσεις του Βάγκνερ στο Μπαχμούτ θα μεταφερθούν στις τακτικές δυνάμεις της Ρωσίας, είπε ο Πριγκόζιν.

Ο Πριγκόζιν δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τον ίδιο να στέκεται ανάμεσα σε δεκάδες ματωμένα πτώματα, ενώ κατηγόρησε τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου για τις απώλειες που υπέστη η ομάδα Βάγκνερ στην Ουκρανία.

Απευθύνθηκε στον Σόιγκου, λέγοντάς του ότι η Βάγκνερ είχε «70% έλλειψη πυρομαχικών» και ρώτησε πού ήταν τα πυρομαχικά. Ο Πριγκόζιν είπε ότι οι απώλειες της ομάδας θα ήταν πέντε φορές μικρότερες εάν υπήρχαν επαρκείς προμήθειες.

