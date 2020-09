Λευκή καθηγήτρια στις ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι υποδυόταν για χρόνια τη... μαύρη

Γνωστή ακτιβίστρια και καθηγήτρια Αφροαμερικανικής Ιστορίας στο George Washington University υποδυόταν ότι ήταν μαύρη επί σειρά ετών, παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι μια λευκή γυναίκα από το Κάνσας.

Σε μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη της Ρέιτσελ Ντόλεζαλ, η Τζέσικα Κρουγκ δέχθηκε οικονομική υποστήριξη από πολιτιστικά ινστιτούτα όπως το Κέντρο Σόμπουργκ για την Έρευνα της Μαύρης Κουλτούρας, για ένα βιβλίο που έγραψε σχετικά με την αντίσταση των δραπετών στο υπερατλαντικό δουλεμπόριο. Όμως, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Medium που φέρεται να προέρχεται από την ίδια την Κρουγκ, η καριέρα της στηρίχτηκε σε ένα «τοξικό υπόστρωμα ψεμάτων».

«Σε μια κατάσταση που κλιμακωνόταν στην ενήλικη ζωή μου, έκρυψα τη βιωμένη εμπειρία μου ως λευκή Εβραία από το Κάνσας, υιοθετώντας διάφορες ψευδείς ταυτότητες, τις οποίες δεν είχα κανένα δικαίωμα να ιδιοποιηθώ. Πρώτα υποδύθηκα τη μαύρη από τη Βόρεια Αφρική, μετά τη μαύρη από τις ΗΠΑ, μετά τη μαύρη του Μπρονξ με καταγωγή από την Καραϊβική» έγραψε.

Η Κρουγκ χρησιμοποιούσε το όνομα Τζέσικα Λα Μπομπαλέρα στους ακτιβιστικούς κύκλους, ενώ τον Ιούνιο μίλησε δημόσια κατά της αστυνομικής βίας.

«Είμαι η Τζέσα Μπομπαλέρα. Βρίσκομαι εδώ, στο Ελο Μπάριο του Ανατολικού Χάρλεμ – πιθανότατα το έχετε ακούσει γιατί έχετε ξεπουλήσει τη γειτονιά μου» ξεκίνησε, συστήνοντας τον εαυτό της. Λίγα λεπτά αργότερα, πρόσθεσε: «Θέλω να εγκαλέσω όλους τους λευκούς Νεοϋορκέζους, που περίμεναν επί τέσσερις ώρες όπως και εμείς για να μπορέσουν να μιλήσουν, και δεν παραχώρησαν τον χρόνο τους σε μαύρους Νεοϋορκέζους».

Εκείνοι που την είχαν γνωρίσει ως Λα Μπομπαλέρα έχουν πλημμυρίσει σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα με αναρτήσεις που φανερώνουν το σοκ τους.

Jessica Krug with her brand new book Fugitive Modernities at the Duke booth. Buy a copy for just $20. #AHA19 pic.twitter.com/Mm6tDI2Hj7