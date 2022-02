Λευκορωσία: Νέα ανάπτυξη στρατευμάτων κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας

Δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies δείχνουν νέα ανάπτυξη χερσαίων στρατιωτικών δυνάμεων και περίπου 150 μεταγωγικών ελικοπτέρων στη νότια Λευκορωσία, περίπου 32 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με την Maxar, στις δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την Παρασκευή διακρίνονται περισσότερα από 90 ελικόπτερα σταθμευμένα σε έναν δρόμο κοντά στην πόλη Χοϊνίκι της Λευκορωσίας, να σχηματίζουν μία «αλυσίδα» μήκους σχεδόν 8 χιλιομέτρων. Παράλληλα εμφανίζεται μία ισχυρή χερσαία δύναμη με εκατοντάδες οχήματα σε κοντινό σημείο.

NEW satellite images show nearly 150 attack and transport helicopters, as well as support equipment in southern Belarus, some 20 miles from the border with Ukraine and less than 100 miles from Kyiv, Ukraine. 📸: @Maxar, Feb. 25 pic.twitter.com/GYVMNDNxhP