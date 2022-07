Λευκορωσία: Ποινή κάθειρξης οκτώ ετών σε δημοσιογράφο με την κατηγορία της προδοσίας

Λευκορωσικό δικαστήριο καταδίκασε την Τετάρτη μια δημοσιογράφο σε οκτώ χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της προδοσίας, επιβάλλοντάς της νέα ποινή επιπλέον εκείνης που ήδη εξέτιε καθώς είχε κατηγορηθεί για διοργάνωση μαζικών ταραχών, ανακοίνωσε η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Vesna-96.

Η 28χρονη δημοσιογράφος του πολωνικού Belsat TV Κατερίνα Αντρέγεβα είχε συλληφθεί την ώρα που έκανε ρεπορτάζ για τις μαζικές διαδηλώσεις στο Μινσκ το 2020 και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση για οργάνωση μαζικών ταραχών, κατηγορία την οποία η ίδια αρνήθηκε.

Οι Λευκορώσοι ανακριτές στοιχειοθέτησαν εναντίον της μια νέα υπόθεση την άνοιξη, ενώ ήταν ακόμη στη φυλακή, κατηγορώντας την για προδοσία. Οι Αρχές δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες της υπόθεσης και η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Journalists Darya Chultsova and Katsiaryna Andreyeva were sentenced to 2 years in prison for a live stream from Bandarenka's memorial in Nov.

Just look at Darya and Katsiaryna – strong, smiling, and saying goodbyes to their loved ones through bars. Lukashenka can't break us. pic.twitter.com/nVk0u883Ia