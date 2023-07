Λεωφορεία συγκρούστηκαν στο Μανχάταν – Τουλάχιστον 27 τραυματίες

Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείων σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, και συγκεκριμένα στο Μανχάταν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική της Νέας Υόρκης, ένα λεωφορείο αστικών συγκοινωνιών και ένα διώροφο τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκαν στην East 23rd Street και 1st Avenue στο Μανχάταν, γύρω στις 7:00 το απόγευμα (2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας).

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 27 άνθρωποι από τους 81 που βρίσκονταν μέσα στα 2 λεωφορεία αλλά κανείς δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο απεγκλωβισμός ήταν πιο δύσκολος για τους επιβάτες του τουριστικού λεωφορείου, καθώς κάποιοι ήταν στο πάνω μέρος και χρειάστηκε σκάλα ώστε να βγουν από τα παράθυρα.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για παραβίαση κόκκινου φαναριού από τον οδηγό του τουριστικού λεωφορείου.

