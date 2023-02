Λεωφορείο προσέκρουσε σε παιδικό σταθμό κοντά στο Μόντρεαλ, πέντε παιδιά έχουν τραυματιστεί σοβαρά

Λεωφορείο προσέκρουσε σε παιδικό σταθμό στην πόλη Λαβάλ, που βρίσκεται στα προάστια του Μόντρεαλ σήμερα το πρωί, την ώρα που πολλά παιδιά βρίσκονταν εκεί, και πέντε από αυτά τραυματίστηκαν σοβαρά, ανέφεραν οι τοπικές αρχές του Κεμπέκ.

My thoughts and prayers are with the parents & children that suffered a terrible accident in #Laval #Montreal #Canada I am wishing a speedy recovery to all the children injured #Solidarity @Canada2EU 🇻🇪🇨🇦 https://t.co/0neBzw1H9X

«Έχει αποκλειστεί μια μεγάλη περιοχή περιμετρικά» του μερικώς κατεστραμμένου κτιρίου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αστυνομία στην πόλη Λαβάλ, όπου βρίσκεται ο παιδικός σταθμός.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δημόσιας Ασφάλειας της επαρχιακής κυβέρνησης του Κεμπέκ, Φρανσουά Μποναρντέλ, ο οδηγός του λεωφορείου τέθηκε υπό κράτηση.

Premier Francois Legault says his thoughts are with the families in Laval where a city bus crashed into a daycare. Minister of Public Security and Families will be headed there today. A moment of silence just happened in the Salon Bleu for anyone affected. @CTVMontreal pic.twitter.com/3w8uyxVmwl