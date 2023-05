Λεωφορείο στην Νικαράγουα έπεσε πάνω σε μελίσσια - Έξι νεκροί από τσιμπήματα

Ένα τραγικό ατύχημα στην Νικαράγουα είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 6 άτομα όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω σε μελίσσια. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού από το Jinotega στο San Sebastian de Yali.

Το λεωφορείο γλίστρησε από το δρόμο και έπεσε σε χαράδρα και αφού χτύπησε πολλές κυψέλες, ξεσήκωσε ένα σμήνος φονικών μελισσών. Σύμφωνα με τη New York Post, περίπου 45 άτομα επέβαιναν στο λεωφορείο όταν φέρεται να αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα, πέφτοντας στη χαράδρα και καταλήγοντας σε φυτεία καφέ.

Όλοι οι άνθρωποι επέζησαν από την αρχική σύγκρουση, αλλά το λεωφορείο ξεσήκωσε ένα σμήνος φονικών μελισσών οι οποίες τσίμπησαν τους επιβάτες, με έξι να έχουν υποκύψει στην επίθεση. Μεταξύ των νεκρών είναι και μια μητέρα με την 8χρονη κόρη της.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αφρικανικές μέλισσες θεωρούνται πολύ πιο επιβλαβείς από τις κοινές, καθώς μπορεί να τσιμπήσουν έως και δέκα φορές περισσότερο και να αντιδρούν σε αναταραχές δέκα φορές πιο γρήγορα.

Οι μέλισσες αυτής της ράτσας έχουν προκαλέσει περισσότερους από 1.000 θανάτους στη Βραζιλία από τη δεκαετία του 1950 και έχουν φτάσει σε χώρες όπως η Νικαράγουα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

