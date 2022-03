Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις στο ουκρανικό έως και τις 8 Μαρτίου

23:43 Γερμανία: Ταξιδιωτική οδηγία προειδοποιεί κατά των ταξιδιών στη νότια Ρωσία και στην περιοχή των συνόρων με την Ουκρανία

23:37 Αναφορές για δύο νεκρούς από βομβαρδισμό κτιρίου κοντά στο Χάρκοβο

23:02 Γερμανία: Η υπ. Εξωτερικών διαβεβαίωσε τον Ουκρανό ομόλογό της για τη συνέχιση της στήριξης της χώρας του

22:34 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), υπηρεσία του ΟΗΕ αρμόδια να προωθεί τον τουρισμό ανά τον κόσμο, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επιθυμεί να αναστείλει τη συμμετοχή της Ρωσίας.

22:25: Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι είπε ότι ενδεχόμενη επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε απ' ευθείας σύγκρουση ΗΠΑ - Ρωσίας

22:14: Εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε ότι η χώρα κινητοποιεί 1.500 στρατιωτικούς για να εγγυηθεί το απαραβίαστο του εναέριου χώρου της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας.

22:04: Μετά τα McDonalds και η αλυσίδα Starbucks ανακοίνωσε ότι διακόπτει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στη Ρωσία.

21:45 Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ανακοίνωσε απόψε ότι η κυβέρνηση του Κιέβου έκρυβε ίχνη στρατιωτικού βιολογικού προγράμματος, το οποίο εφαρμόστηκε με χρηματοδότηση από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

21:29: Η Πολωνία συμφώνησε να αναπτύξει όλα τα αεροσκάφη της τύπου MiG-29 στην αμερικανική βάση του Ραμστάιν και να τα θέσει στη διάθεση των ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα ζητά να της δοθούν δωρεάν μεταχειρισμένα αεροσκάφη με τις ίδιες ικανότητες.

21:23: Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός την Τετάρτη για τον σχηματισμό ανθρωπιστικών αλυσίδων σε περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

#BREAKING Russia announces humanitarian ceasefire for Wednesday morning, according to agencies pic.twitter.com/GM2Rh8diWJ — AFP News Agency (@AFP) March 8, 2022

21:09: O Βολοντιμίρ Ζελένσκι ευχαρίστησε μέσω Twitter τον Τζο Μπάιντεν για το εμπάργκο που επέβαλλε στο ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Thankful for US and @POTUS personal leadership in striking in the heart of Putin’s war machine and banning oil, gas and coal from US market. Encourage other countries and leaders to follow. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022

20:55: Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εκτιμούν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πιθανό να κλιμακώσει έτι περαιτέρω τις επιθέσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

20:30: Η αποκαλούμενη «αποναζιστικοποίηση» του ουκρανικού λαού, υπό την κάλυψη της οποίας ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άρχισε τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας είναι καθαρός ναζισμός, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

20:22: Αξιωματούχος του Πενταγώνου προχώρησε στην εκτίμηση ότι στις πρώτες 13 ημέρες του πολέμου στην Ουκρανία έχουν χάσει τη ζωή τους από 2.000 έως 4.000 Ρώσοι στρατιώτες.

20:15: Τα McDonalds ανακοίνωσαν την προσωρινή αποχώρηση τους από τη ρωσική αγορά. Η εταιρεία που απασχολεί 62.000 εργαζομένους στη Ρωσία ανέφερε σε ανακοίνωση της ότι «οι αξίες μας σημαίνουν πως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον ανθρώπινο πόνο που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία».

19:50: Το BBC ανακοίνωσε την επαναλειτουργία των αγγλόφωνων υπηρεσιών του στη Ρωσία για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που θα έχει η νέα αυστηρότερη νομοθεσία που ψήφισε το ρωσικό κοινοβούλιο στην παραγωγή και την μετάδοση των ειδήσεων.

19:30: Επιπλέον 150 στρατιώτες στέλνει στη Λετονία ο Καναδάς

19:21: Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε τηλεφωνική συνομιλία που διήρκεσε μιάμιση ώρα με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις τελευταίες εξελίξεις στην στρατιωτική επίθεση που έχει εξαπολύσει ο ρωσικός στρατός, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ.

19:15: Η L’Oreal ανακοίνωσε ότι θα κλείσει προσωρινά τα καταστήματα και τους ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου που διατηρεί στη Ρωσία.

19:11: Το Ισραήλ αναμένεται να παρατείνει την πολιτική του να ενεργεί ως εγγυητής για τις εθνικές αεροπορικές εταιρίες που συνεχίζουν να εκτελούν πτήσεις προς τη Ρωσία, παρά τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον ρωσικό αεροπορικό τομέα μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

19:04: Η Βρετανία ανακοίνωσε επισήμως ότι θα τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων μέχρι τα τέλη του 2022, ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στην αγορά και στις επιχειρήσεις για να βρουν εναλλακτικές λύσεις.

18:55: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων στις ΗΠΑ.

18:45: Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί 61 νοσοκομεία στην Ουκρανία εξαιτίας επιθέσεων από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως δήλωσε ο ουκρανός υπουργός Υγείας, Βίκτορ Λιάσκο.

18:38: Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 100 άτομα που συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το παρατηρητήριο OVD-info, προσθέτοντας ότι οι συλλήψεις συνεχίζονται.

18:27: Τρεις ενήλικοι σκοτώθηκαν και τρία παιδιά τραυματίστηκαν όταν εξερράγη μια νάρκη κατά προσωπικού στην περιοχή του Τσερνίχιφ, στα βόρεια του Κιέβου, δήλωσε η Λιουντμίλα Ντενισόβα, η αρμόδια για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ουκρανικό Κοινοβούλιο.

18:20: Η Βρετανία θα απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ανέφερε το Politico, επικαλούμενο αξιωματούχους του Γουάιτχολ.

18:10: Τις προτάσεις της για τη σταδιακή απεξάρτηση της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πριν το 2030, αλλά και μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας στην Ευρώπη παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

18:05: Η ισπανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» που απορρέουν από την «αδικαιολόγητη πολεμική ενέργεια» της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

18:00: Στο Μικολάγιφ οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται, το νοσοκομείο γεμίζει και οι άμαχοι φεύγουν όπως μπορούν.

17:50: Έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Καλινίβκα, της Ουκρανίας.

An explosion just rocked the town of Kalynivka, #Ukraine. A dark plume of smoke weaves through the forested edge of town. Black and blue containers scatter all over. Security guard for truck depot next door tells us that it is a storage facility for chemicals. #UkraineRussianWar pic.twitter.com/RzBuvuvrSZ — Marcus Yam 文火 (@yamphoto) March 8, 2022

17:37: Ο υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού είπε στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την Τρίτη, ότι η Αγία Έδρα επιθυμεί να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιθέσεις στην Ουκρανία και να υπάρξουν εγγυήσεις για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους.

17:28: Ένα δεύτερο κομβόι με κατοίκους εγκατέλειψε την ουκρανική πόλη Σούμι μέσω του «ανθρωπιστικού διαδρόμου» που δημιουργήθηκε μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη Ρωσία για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας, Κιρίλο Τιμοσένκο.

17:10: «Πρέπει να αναγνωρίσουμε το μέγεθος της πρόκλησης και να αποφασίσουμε σαν να είμαστε ένας για να κάνουμε ό,τι χρειάζεται» ανέφερε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, μιλώντας στην ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο για την επιδείνωση της κατάστασης που αφορά στους πρόσφυγες ως συνέπεια της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας.

16:54: Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας κατέγραψε άνοδο άνω του 5% αφού έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ετοιμάζεται να ανακοινώσει εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

16:39: Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος είχε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο, Ολαφ Σολτς, εξέφρασε την υποστήριξή του στις πρωτοβουλίες της Γαλλίας και της Γερμανίας για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ΟΗΕ.

16:15: Η κυβέρνηση της Σερβίας εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαγοράσει το δημόσιο μερίδιο που κατέχει η ρωσική GazpromNeft στη σερβική πετρελαϊκή εταιρία NIS.

16:09: Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, θα ανακοινώσει απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου σε δηλώσεις του σήμερα στις 17:45 ώρα Ελλάδος, δήλωσαν πηγές με γνώση του θέματος.

15:58: Από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί 41 παιδιά και έχουν τραυματιστεί 76, δήλωσε η αρμόδια επίτροπος της ουκρανικής βουλής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Λιουντμίλα Ντενίσοβα, σε ανάρτηση της στο Telegram, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

15:45: H Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε να χρησιμοποιηθεί κάθε «δυνατός δίαυλος» προκειμένου να ενημερωθούν οι Ρώσοι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκτιμώντας πως βούληση του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι η χώρα του να είναι «κουφή και τυφλή».

15:41: Η αυστριακή Swarovski ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών πολυεθνικών που έχουν αποχωρήσει από τη χώρα.

15:30: Ο Λευκός Οίκος πιθανόν να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και εργάζεται στενά με τους Ευρωπαίους συμμάχους για το θέμα αυτό, δήλωσε ο γερουσιαστής του Δημοκρατικού κόμματος, Κρις Κουνς.

15:15: Ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν πολιτικές υποδομές και κατοικίες στη βόρεια περιφέρεια του Ζιτόμιρ στην Ουκρανία και τη Δευτέρα, το βράδυ, πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε δύο αποθήκες πετρελαίου, όπως δήλωσε μιλώντας στην τηλεόραση ο κυβερνήτης Βιτάλι Μπουνέτσκο, ο οποίος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

15.02 Στις δοκιμαζόμενες γυναίκες της Ουκρανίας και στους αγώνες τους ενάντια στη ρωσική εισβολή, αφιερώθηκε η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, κατά την ειδική συνεδρίαση των Επιτροπών Ισότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

14.55 Η Ευρώπη έχει λύσεις για να ανεξαρτητοποιηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας Μπρουνό Λεμέρ, προσθέτοντας ότι επιδιώκει να επιταχύνει την εφαρμογή τους ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την πρόκληση του χειμώνα 2022-2023.

14.52 Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργεί νέα δεδομένα για τις εξαγωγές

14.48 Αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς οι επιθέσεις σε ουκρανικά νοσοκομεία και ασθενοφόρα, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

14.40 Ο Κινέζος πρόεδρος ζητά τη "μέγιστη αυτοσυγκράτηση" στην Ουκρανία

14.31 UNHCR: Ξεπέρασαν σήμερα τα 2 εκατομμύρια οι πρόσφυγες από την Ουκρανία

14.25 Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να παραμείνει «ενωμένη» για το θέμα ενός εμπάργκο στο ρωσικό αέριο και πετρέλαιο και η Γαλλία ζητεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να δράσουν «σε συντονισμό» με τους εταίρους τους, δήλωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση.

14.15 Ομάδα Λιθουανών ξεκίνησε σήμερα εκστρατεία τηλεφωνικών κλήσεων προς την Ρωσία για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας της Μόσχας, ελπίζοντας να συμβάλουν στην αφύπνιση της ρωσικής κοινής γνώμης.

Η πρωτοβουλία «Call Russia» (Τηλεφωνήστε στην Ρωσία) επιδιώκει να κινητοποιήσει εθελοντές της ρωσικής και ρωσόφωνης διασποράς, οι οποίοι θα τηλεφωνούν σε κάθε έναν από τα 40 εκατομμύρια ρωσικούς τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν τεθεί στην διάθεσή τους σε ιστοσελίδα, η είσοδος στην οποία γίνεται μέσω smartphone.

14.10 Η Shell ζήτησε σήμερα συγγνώμη για το ρωσικό αργό που αγόρασε την περασμένη εβδομάδα και ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει πλήρως από την όποια ανάμειξή της σε ρωσικούς υδρογονάνθρακες λόγω της εισβολής της χώρας στην Ουκρανία.

13.55 Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει την παραγωγή σιτηρών για να «αποφύγει μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση» στην περίπτωση διακοπής των προμηθειών της από τη Ρωσία και την Ουκρανία, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας Ζουλιέν Ντενορμαντί.

13.36 H Nova και η Wind ανακοίνωσαν την παράταση της προσφοράς δωρεάν κλήσεων προς και από την Ουκρανία για τους συνδρομητές τους σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία έως τις 30 Μαρτίου.

13.22 Γερμανία: Έρευνα του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα για πιθανά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία

13.14 Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε τους Ρώσους ότι δεν σέβονται τον ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Μαριούπολη. «Ο εχθρός εξαπέλυσε επίθεση ακριβώς προς την κατεύθυνση του ανθρωπιστικού διαδρόμου», κατήγγειλε το υπουργείο μέσω της σελίδας του στο Facebook και διαβεβαίωσε πως ο ρωσικός στρατός «δεν άφησε τα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους να εγκαταλείψουν την πόλη».

13.01 Ο πρόεδρος Ζελένσκι καταδικάζει τις «υποσχέσεις» που δεν τήρησαν οι δυτικοί - δηλώνει ότι παιδί πέθανε από αφυδάτωση στην πολιορκημένη Μαριούπολη

12.40 Ουκρανοί επιβιβάσθηκαν σε λεωφορεία για να διαφύγουν από την πολιορκημένη ανατολική πόλη Σούμι στην πρώτη εκκένωση ουκρανικής πόλης μέσω ανθρωπιστικού διαδρόμου ο οποίος συμφωνήθηκε με τη Ρωσία έπειτα από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες τις τελευταίες ημέρες.

12.22 Η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιστρέψουν στην αρχή μιας «ειρηνικής συνύπαρξης» όπως κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, φέρεται να ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

12.10 Το πρώτο κομβόι αμάχων απομακρύνθηκε από την πόλη Σούμι, σύμφωνα με αξιωματούχους

11.55 Η Ιταλία σκοπεύει να γίνει ανεξάρτητη από το ρωσικό αέριο εντός 24-30 μηνών, σύμφωνα με τον υπουργό Ενεργειακής Μετάβασης

11.45 Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς κάλεσε τον νυν πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τα παρατήσει στον πόλεμο με τη Ρωσία.

11:34 Το πρώτο κονβόι αμάχων απομακρύνθηκε από την πόλη Σούμι, σύμφωνα με αξιωματούχους

11:30 Ρωσία και ΗΠΑ θα πρέπει να επιστρέψουν στη σχέση του Ψυχρού Πολέμου, λέει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών

11:27 Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, έχει συνομιλίες σήμερα στο Λονδίνο με την Ομάδα του Βίσεγκραντ -Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία.

11:19 The Guardian: Εικόνες από το Χάρκοβο, όπου οι πολίτες έχουν καταφύγει σε σταθμούς του μετρό

11:15 Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί τη Ρωσία να διατηρήσει την κατάπαυση του πυρός κατά την εκκένωση του Σούμι

A humanitarian corridor to evacuate civilians, including foreign students, from Sumy to Poltava has been agreed today. We call on Russia to uphold its ceasefire commitment, to refrain from activities that endanger the lives of people and to allow the delivery of humanitarian aid. pic.twitter.com/W6ArLPKtBq — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 8, 2022

11:10 Η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι πολίτες από περιοχές όπου εκτυλίχθηκαν οι πιο σφοδρές συγκρούσεις θα δικαιούνται οικονομική βοήθεια

Ukrainian citizens will be able to get financial assistance of 6500 UAH from the state in the regions with the heaviest fightings.

The assistance can be provided to hired employees, for whom single social contribution is paid, as well as to individual entrepreneurs of all groups. — SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 8, 2022

10:59 Επιβεβαιώνεται ο θάνατος του Ρώσου στρατηγού Βιτάλι Γερασίμοφ, από ανεξάρτητη δημοσιογραφική έρευνα επικαλούμενη ρωσική πηγή, σύμφωνα με το γαλλικό κρατικό δίκτυο France 24. Την είδηση έκαναν γνωστή νωρίτερα οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών

10.45 Η Ιαπωνία ανακοινώνει νέες κυρώσεις σε βάρος Ρώσων και Λευκορώσων. Aπαγορεύει τις εξαγωγές εξοπλισμού διυλιστηρίων

10.38 Η απομάκρυνση αμάχων από την ουκρανική πόλη Σούμι είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με αξιωματούχο της ουκρανικής προεδρίας

The Ukrainian city of Sumy was given a green corridor, the first stage of evacuation began #WARINUKRAINE #Ukraine️ #UkraineRussianWar pic.twitter.com/4uWXrlLmUf — SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 8, 2022

10:30 Την θέση της Βρετανίας κατά της επιβολής no - fly zone στην Ουκρανία επανέλαβε ο Υπ. Αμυνας της χώρας Μπεν Ουάλας.

10.28 Όλες οι εναλλακτικές για τις κυρώσεις βρίσκονται στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένης και της ενέργειας, λέει ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών

10.20 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: 772 Ουκρανοί πρόσφυγες εισήλθαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα- Συνολικά 5.421 από την έναρξη του πολέμου

10.15 Ουκρανία: Νέο ρεκόρ για την τιμή του νικελίου, ξεπέρασε ακόμη και τα 100.000 δολάρια ανά τόνο

10.06 Το Λονδίνο θα στηρίξει την Πολωνία, αν αποφασίσει να στείλει μαχητικά στην Ουκρανία, λέει ο βρετανός υπουργός Άμυνας Γουάλας και χαρακτηρίζει τον Πούτιν «ξοφλημένη δύναμη»

09.50 Η Ρωσία «άνοιξε »τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, όπως αναφέρουν πηγές της Μόσχας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι άμαχοι μπορούν να φύγουν κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης πυρός από τις πόλεις Τσερνίχιβ, Σούμι, Χάρκοβο, Κίεβο και Μαριούπολη

09.20 Ουκρανία: Ανθρωπιστικός διάδρομος αναμένεται να ανοίξει στην πόλη Σούμι, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης

09.01 Ο πρόεδρος της Τσεχίας Μίλος Ζέμαν θα απονείμει την ανώτατη κρατική διάκριση τιμής στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

08.45 Το υπουργείο Άμυνας στο Κίεβο ανακοίνωσε οι ουκρανικές δυνάμεις που συμμετέχουν στον πόλεμο της Ουκρανίας σκότωσαν στο Χάρκοβο τον Ρώσο στρατηγό Βιτάλι Γκερασίμοφ.

08.30 Το πρωτοσέλιδο του New Yorker είναι αφιερωμένο στην Ουκρανία και τον πρόεδρό της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι

07:35 Παιδιά μεταξύ των νεκρών μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε κτίρια κατοικιών στο Σούμι

⚡️Children among dead after Russian air raid on residential buildings in Sumy.



Head of Sumy Regional State Administration Dmitry Zhivitsky said in a video message on Facebook on March 7 that at least 10 people were killed as a result of targeted bombings by Russia on Sumy. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 8, 2022

07:26 Η Παγκόσμια Τράπεζα ετοιμάζει ένα πακέτο 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία τους επόμενους μήνες

The World Bank is also preparing a $3 billion package for Ukraine in the coming months. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 8, 2022

07:12 Η Γερμανία οργανώνει έκτακτη ψηφιακή σύνοδο των υπουργών Γεωργίας της G7 αφιερωμένη στην επισιτιστική ασφάλεια

06:43 Κατάπαυση του πυρός από τις 9:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) σε Κίεβο, Χάρκοβο, Τσερνίχιβ, Σούμι και Μαριούπολη

06:32 Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι πρόκειται να μιλήσει στα μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου την Τρίτη, καθώς εντείνει την προσπάθειά του για περισσότερη δυτική στρατιωτική υποστήριξη και μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τη χώρα του

06:27 Το Κρεμλίνο απείλησε να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη και προειδοποίησε ότι η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να εκτοξευθεί στα 300 δολάρια το βαρέλι εάν οι δυτικοί σύμμαχοι εντείνουν τον οικονομικό τους πόλεμο εναντίον της Ρωσίας

06:00 CNN: Ρωσικές οικογένειες απευθύνονται στην ουκρανική τηλεφωνική γραμμή αναζητώντας απεγνωσμένα για χαμένους στρατιώτες

5:43 Η Αυστραλία επιβάλλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία.

Υπουργείο Εξωτερικών Αυστραλίας: «Περαιτέρω κυρώσεις στοχεύοντας ανώτερους στρατιωτικούς και κρατικούς προπαγανδιστές επειδή προσπάθησαν να νομιμοποιήσουν την απρόκλητη, αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσίας με ψευδείς αφηγήσεις, όπως ο «αποναζισμός» της Ουκρανίας»

04:59 Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Βομβαρδίστηκε πυρηνική εγκατάσταση στο Χάρκοβο

04:00 Ουκρανία: Ο Κουλέμπα επιβεβαίωσε τη συνάντηση με τον Λαβρόφ στην Αττάλεια την Πέμπτη

03:08 Ο Ζελένσκι κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις πως εμπόδισαν την απομάκρυνση των αμάχων

01:53 ΗΠΑ: Η Ρωσία ανέπτυξε σχεδόν όλα τα στρατεύματα που είχε συγκεντρώσει στα σύνορα

23:20 Πούτιν: Μόνο «επαγγελματίες στρατιώτες» θα σταλούν στην Ουκρανία

23:16 Σε βομβαρδισμούς από μεγαλύτερες αποστάσεις προχωρά η Ρωσία, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα θύματα μεταξύ των αμάχων αναφέρει το αμερικανικό Πεντάγωνο

22:47 Κατάπαυση του πυρός από το πρωί της Τρίτης σε ουκρανικές πόλεις για τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων

22:34 Το Κίεβο θέλει απευθείας συνομιλίες των προέδρων Ζελένσκι και Πούτιν

22:34 Έκκληση ΟΗΕ για ανθρωπιστικούς διαδρόμους στην Ουκρανία

22.03 Δραματική έκκληση Ζελένσκι στους Αμερικανοεβραίους για βοήθεια

22.01 Ρώσος αντιπρόεδρος: Η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 300 δολάρια το βαρέλι

21.15 Ρώσοι διαπραγματευτές: Σύντομα και τέταρτος γύρος συνομιλιών

20.42 Η Ουάσιγκτον ξεκινά να συλλέγει στοιχεία για πιθανά ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία

19.58 Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

19.01 Ο Μπλίνκεν προσπάθησε να καθησυχάσει τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στη Βαλτική

19.00 Γερμανία και Ουγγαρία τάσσονται κατά των κυρώσεων στη ρωσική ενέργεια

18.18 ΕΕ: 10.000 διαθέσιμες κλίνες για ασθενείς και τραυματίες από την Ουκρανία

17.57 Τζόνσον: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να αναζητήσει άλλες πηγές ενέργειας

17.40 Όλαφ Σολτς: Μόνο με εισαγωγές από τη Ρωσία ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης

17.28 Αποχώρησε από την Ουκρανία ο Βρετανός πρέσβης

17.10 Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε οικονομική ενίσχυση 175 εκατ. στερλινών προς την Ουκρανία

17.05 Reuters: Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία

16.53 Ο Σ. Μισέλ ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα συζητήσει εντός της εβδομάδας το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη

16.47 Σολτς: Οι ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ δεν μπορούν να καλυφθούν χωρίς τις ρωσικές εισαγωγές

16.41 Οι άμαχοι εγκαταλείπουν το Ιρπίν χωρίς να δέχονται πυρά

16.25 Interfax: Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας - Ουρκανίας στη Λευκορωσία

16.13 Πάνω από 900 ουκρανικές κοινότητες χωρίς ρεύμα, θέρμανση, νερό από επιθέσεις ρωσικών δυνάμεων

16.08 Ο Ζελένσκι ανακοινώνει φορολογική αργία και άλλα μέτρα για να βοηθήσει την οικονομία της Ουκρανίας

15.43 Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στο σημείο των διαπραγματεύσεων στη Λευκορωσία

15.30 Ο Μπάιντεν θα έχει τηλεδιάσκεψη με τον Μακρόν, τον Σολτς και τον Τζόνσον στις 17:30

15.20 Ο Mακρόν χαρακτηρίζει «ηθικό και πολιτικό κυνισμό» τις προτάσεις Πούτιν περί ανθρωπιστικών διαδρομών

15.18 Ρωσικό πλοίο υποχώρησε κοντά στην Οδησσό μετά από πυρά που δέχτηκε από την ουκρανική πλευρά

14:52 Η Πολωνία δεν έχει στείλει και δεν πρόκειται να στείλει τα μαχητικά της στην Ουκρανία για να υποστηρίξει την άμυνα της μαχόμενης χώρας ενάντια στη Ρωσία, δήλωσαν αξιωματούχοι της πολωνικής κυβέρνησης τη Δευτέρα.

14:37 Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ εργάζεται για περαιτέρω κυρώσεις λόγω της «απερισκεψίας» του Κρεμλίνου

14:20 Πεσκόφ: «Η στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να σταματήσει τώρα, αν η Ουκρανία αποδεχθεί τους όρους μας»

Αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία

Αναγνώριση ανεξαρτησίας σε Ντονιέτσκ και Λουχάνσκ

Εγγύηση του ουδέτερου καθεστώτος στην Ουκρανία

Απόσυρση της προσπάθειάς της χώρας για ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ

14:00 Μπλίνκεν: Το ΝΑΤΟ εξετάζει την περαιτέρω επέκταση της παρουσίας του στην Ανατολική Ευρώπη

13:53 Περίπου 2.000 άμαχοι έχουν εκκενώσει την πόλη Ιρπίν κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ανακοίνωσαν οι Αρχές τη Δευτέρα.

13:51 Το υπουργείο υποδομών της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ότι τμήμα του λιμανιού Όλβια της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο είναι υπό παραχώρηση στην εταιρεία θαλάσσιων λιμένων του Κατάρ, QTerminals, επλήγη από στρατιωτικό «χτύπημα»

13:30 Οι πρωθυπουργοί των τεσσάρων χωρών του Βίσεγκραντ -Ουγγαρίας, Πολωνίας, Τσεχίας και Σλοβακίας- θα συναντηθούν στο Λονδίνο την Τρίτη για να συζητήσουν για την εισβολή στην Ουκρανία

13:24 ΟΗΕ: Εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί αποκομμένοι από ανθρωπιστική βοήθεια

13:20 Φον ντερ Λάιεν: Νέες κυρώσεις κατά Μόσχας, απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα

12:50 Στις 16.00 επαναλαμβάνονται οι συνομιλίες ανάμεσα στη ρωσική και την ουκρανική αντιπροσωπεία στο Μπρεστ της Λευκορωσίας

12:47 Παραμένουν κλειστοί οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, λένε οι Ουκρανοί

12:15 Ο Ζελένσκι ζητά στρατιωτικά αεροσκάφη και μποϊκοτάρισμα του ρωσικού πετρελαίου

12:10 Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο Λιθουανός πρόεδρος Ναουσέντα

11:35 Το Κίεβο απορρίπτει τους προτεινόμενους από τη Μόσχα διαδρόμους προς Λευκορωσία και Ρωσία, σύμφωνα με τη Μόσχα

#BREAKING Kyiv rejects Moscow-proposed corridors to Belarus, Russia: govt pic.twitter.com/m8SPVJ0DlI — AFP News Agency (@AFP) March 7, 2022

11:20 Ξεκίνησε η επιχείρηση «Νόστος 5»: Συνολικά 35 Έλληνες ομογενείς, συμπεριλαμβανομένων 25 ναυτικών, από την Οδησσό με κατεύθυνση τη Μολδαβία

11:15 Ρωσική αντιπροσωπεία αναχώρησε προς Λευκορωσία για τον νέο γύρο συνομιλιών

11:10 Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό του αεροδρομίου Βινίτσια

11:07 Η Ουκρανία επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές κάποιων γεωργικών προϊόντων

10:48 Το Κίεβο χαρακτήρισε «εντελώς ανήθικη» τη στάση της Ρωσίας στο θέμα των ανθρωπιστικών διαδρόμων

10:34 Ανοίγουν έξι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, θα ανοίξουν έξι ανθρωπιστικοί διάδρομοι στην Ουκρανία.

10:15 Η Βρετανία θα εξετάσει την απαγόρευση των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία

09:45 869 πρόσφυγες στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, συνολικά 4.649 από την έναρξη του πολέμου.

09:40 Η Ρωσία «πιθανώς στοχεύει» την επικοινωνιακή υποδομή της Ουκρανίας για να μειώσει την πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές ειδήσεων

09:39 Συνολικά περίπου 1,067 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν καταφύγει στην Πολωνία από την αρχή της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, με τις 142.300 να φτάνουν μόνο χθες Κυριακή, δήλωσε η πολωνική συνοριακή φρουρά.

09:33 Σχεδόν 5.000 άτομα συνελήφθησαν για διαδηλώσεις στη Ρωσία

09:32 Το Λονδίνο ενδέχεται να χαλαρώσει τους κανόνες για την υποδοχή προσφύγων από την Ουκρανία

08:54 Οι ουκρανικές αρχές ισχυρίζονται ότι πήραν πίσω τον έλεγχο της πόλης Τσουχουίβ στην ανατολική Ουκρανία.

08:13 Όσοι άμαχοι αποχωρούν από το Κίεβο θα μεταφέρονται με αεροσκάφη στη Ρωσία, διευκρίνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

08:00 Νέα προσπάθεια να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων από τις 9 ώρα Ελλάδας, σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κιέβου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, το οποίο επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Είναι η τρίτη προσπάθεια για ανθρωπιστικό διάδρομο, αυτή τη φορά μετά από αίτημα του Μακρόν...»

This is the third "attempt" at humanitarian corridor, this time at Macron's request. It also comes on the same day talks are being held.



I would not discount that this is meant to create a false narrative that Moscow "really tried", and blame Ukraine for whatever happens next. — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 7, 2022

07:46 Αναφορές για βομβαρδισμό στο Μικολάιβ τα ξημερώματα, σύμφωνα με το BBC

Russian forces appear to have launched a heavy artillery barrage against Mykolaiv, a day after Ukrainian troops pushed them from the city and recaptured the airport. From my vantage, I could see flashes from the attack lighting up the night sky along a large swath of the city. pic.twitter.com/cm4E0cNtN3 — Michael Schwirtz (@mschwirtz) March 7, 2022

07:30 Η Αυστραλία καλεί την Κίνα να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή

07:25 Η απομάκρυνση των μελών της αποστολής παρατηρητών του ΟΑΣΕ έχει «σχεδόν ολοκληρωθεί»

07:10 Ρωσία: Το TikTok αναστέλλει τη δυνατότητα ανάρτησης νέων βίντεο λόγω του νόμου που ποινικοποιεί τη μετάδοση «ψευδών ειδήσεων»

06:43 Πολλές δυτικές χώρες ζητούν να ανασταλεί η συμμετοχή της Ρωσίας στην Interpol

06:25 Wall Street Journal: Οι ΗΠΑ κατηγορούν τη Ρωσία ότι στρατολογεί Σύρους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία

05:26 Η Κίνα απομάκρυνε την «πλειονότητα» των πολιτών της από την Ουκρανία

05:06 Η Ιαπωνία συζητά με ΗΠΑ και Ε.Ε. την ενδεχόμενη απαγόρευση εισαγωγής πετρελαίου από τη Ρωσία

04:35 ΗΠΑ: Το Κογκρέσο «εξετάζει» την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

04:20 Ουκρανία: Η απομάκρυνση των μελών της αποστολής παρατηρητών του ΟΑΣΕ έχει «σχεδόν ολοκληρωθεί»

02:23 Ο Ζελένσκι επικρίνει τη σιωπή της Δύσης μετά την απειλή της Ρωσίας για την ουκρανική βιομηχανία όπλων

01:56 Γερμανία: Εάν υπήρχε κάποιο μέτρο ικανό να σταματήσει τα τανκς της Ρωσίας θα το αποφασίζαμε σήμερα

01:35 Γαλλία: Αποστολή υγειονομικού υλικού στην Ουκρανία

00:53 Η Ρωσία θα βάλει στο στόχαστρο την ουκρανική βιομηχανία όπλων

23:57 Η Ουάσινγκτον δεν πιστεύει ότι επίκειται ρωσική απόβαση στην Οδησσό

23:53 Το Netflix ανέστειλε τη λειτουργία του στη Ρωσία

23:35 Σολτς: Η Ευρώπη θα υποδεχτεί ενωμένη όσους αναζητούν καταφύγιο από τον πόλεμο

22:50 Πολωνία: Οι πρόσφυγες που έφτασαν από την Ουκρανία ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο

22:28 «Ο Πούτιν οδηγεί τη Ρωσία στο βάραθρο - Δεν μπορούμε να προσφέρουμε μαχητικά αεροσκάφη, θα μπαίναμε σε πόλεμο», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών

22:21 Δανία: Η κυβέρνηση οργανώνει δημοψήφισμα για να ενταχθεί η χώρα στην αμυντική πολιτική της ΕΕ - Αποφασίστηκε η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο «το συντομότερο δυνατόν» και η αύξηση των αμυντικών δαπανών

22:00 Στην Οδησσό, οι κάτοικοι προετοιμάζονται και περιμένουν

21:30 Επικοινωνία Μπένετ με Μακρόν και Σολτς

20:41 Ντράγκι σε Ζελένσκι: H Ιταλία συμμερίζεται το ότι η Ουκρανία ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια

20:36 Η American Express διακόπτει τη δραστηριότητά της στη Ρωσία και τη Λευκορωσία

19:36 Η γαλλική Danone αναστέλλει τις επενδύσεις της στη Ρωσία

19:26 Ένοπλοι του Τάγματος Αζόφ έπληξαν κονβόι με άμαχους πολίτες

19:23 Για «αντιρωσική πληροφοριακή εκστρατεία στην Ελλάδα» κάνει λόγο η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ

19:01 Αμερικανός ΥΠΕΞ: ΗΠΑ και ΕΕ συζητούν το ενδεχόμενο απαγόρευσης εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

18:31 Μπλίνκεν: Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία δεν συνδέονται με την πυρηνική συμφωνία του Ιράν

18:25 Ο Τζόνσον υποσχέθηκε στον Ζελένσκι ότι θα προσπαθήσει να του εξασφαλίσει περισσότερα αμυντικά όπλα

18:22 Αίτημα του Κιέβου για τον αποκλεισμό Ρωσίας και Λευκορωσίας από ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα

18:21 Έτοιμος ο Ζελένσκι για άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν

17:48 Το BBC σταμάτησε να εκπέμπει στη Ρωσία

17:45 Πέντε τραυματίες από ρωσικά πυρά σε διαδήλωση στη Νόβα Κακχόβκα

17:40 Αγωγός φυσικού αερίου στην ανατ. Ουκρανία υπέστη ζημιές από ρωσικές δυνάμεις

17:10 Νόμος Πούτιν για την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών αξιωματούχων.

17:00 Τουλάχιστον 364 οι επιβεβαιώμενοι άμαχοι νεκροί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

16:57 Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία

16:45 Φλοράνς Παρλί: Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να επιδείξουν ακλόνητη ενότητα

16:40 Η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ αποκαλεί τη Ρωσία «κράτος τρομοκράτη»

16:08 Συνάντηση Μπλίνκεν-Μακρόν το βράδυ της Τρίτης στο Παρίσι

16:00 Επικοινωνία Δένδια- Κουλέμπα για για την ασφάλεια του Γενικού Πρόξενου στη Μαριούπολη.

15:47 Το Λονδίνο απαντά στην κριτική του Παρισιού για «έλλειψη ανθρωπιάς» απέναντι στους Ουκρανούς πρόσφυγες.

15:35 Επικοινωνία Ν. Δένδια με τη Γ.Γ. του ΟΑΣΕ

15:31 Οβίδα έπεσε κοντά σε αμάχους και δημοσιογράφους στο Ιρπίν

15:30 Ερυθρός Σταυρός: Διακόπηκε η απομάκρυνση αμάχων της Μαριούπολης

15:10 Πάνω από 2.000 οι συλλήψεις διαδηλωτών σε 44 πόλεις της Ρωσίας.

14:50 Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για χτύπημα εναντίον του κτιρίου του ΟΑΣΕ, όπου στεγάζεται το Γενικό Προξενείο στη Μαριούπολη

Ο ΥΠΕΞ @NikosDendias είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με ΓΓ ΟΑΣΕ Helga Maria Schmid αναφορικά με τη στέγαση του Γενικού Προξενείου στη Μαριούπολη στο κτίριο του ΟΑΣΕ και τον συντονισμό για την δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από την πόλη — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 6, 2022

14:40 Ζελένσκι: Ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν ολοσχερώς το αεροδρόμιο στη Βίνιτσια

14:23 Χτυπήθηκε το Ελληνικό προξενείο στη Μαριούπολη από σφαίρες

14:21 Guardian: Ένα από τα τελευταία εναπομείναντα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στη Ρωσία, το Mediazona, δήλωσε ότι έχει μπλοκαριστεί από τις ρωσικές αρχές λόγω του ρεπορτάζ του για την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Το media zone θα συνεχίσει να λειτουργεί ούτως ή άλλως και θα σας ενημερώνει για τον πόλεμο. Κανείς δεν θα μπορέσει να μας μπλοκάρει ή να σταματήσει τη συντακτική δουλειά».

Медиазона будет продолжать работать в любом случае и рассказывать вам о войне.



Заблокировать нас или остановить работу редакции не получится ни у кого. — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) March 6, 2022

14:11 Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται καθώς η εκκένωση της Μαριούπολης αποτυγχάνει ξανά

13:45 Εθελοντές στην Ουκρανία βρίσκονται στη διαδικασία αφαίρεσης αγαλμάτων και κάλυψης παραθύρων σε πολλά από τα ιστορικά σημαντικά κτίρια της χώρας υπό το φόβο των βομβαρδισμών

Jesus Christ statue being taken out of Armenian Cathedral of Lviv, #Ukraine, to be stored in a bunker for protection. The last time it was taken out was during WWII. pic.twitter.com/mx2YCB4gAT — KyivPost (@KyivPost) March 6, 2022

13:39 Ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία «δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση αλλά πόλεμος»

13:30 Το γύρο του διαδικτύου κάνει φωτογραφία με πολίτες να τρέχουν τη στιγμή που βομβαρδίστηκε η μοναδική οδός διαφυγής των ντόπιων αμάχων στην περιοχή Ίρπιν, δυτικά του Κιέβου

13:00 Ρωσία: Πάνω από 559 συλλήψεις σε διαδηλώσεις κατά της εισβολής στην Ουκρανία

12:35 Άντονι Μπλίνκεν: Για την αποστολή πολεμικών αεροσκαφών στην Ουκρανία εργάζεται η Ουάσινγκτον σε συνεργασία με την Πολωνία

12:20 Ζελένσκι: Οι Ρώσοι ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν την Οδησσό

12:18 Σημείο διέλευσης αμάχων που προσπαθούσαν να διαφύγουν από την περιοχή Ιρπίν, δυτικά του Κιέβου, βομβαρδίστηκε το πρωί της Κυριακής.

11:56 Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, πέρασε για λίγο στην Ουκρανία μετά από συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Ντμίτρο Κουλέμπα.

11:52 Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα σε διάστημα 10 ημερών, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. «Η Έξοδος από την Ουκρανία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο»

11:47 Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Olha Stefanishyna: «Παρά τις συμφωνίες για εκεχειρίες, οι Ουκρανοί «δεν θα εμπιστευτούν ποτέ αυτά που λένε οι Ρώσοι. Κάθε Ουκρανός πολίτης και πολιτικός «ξέρει το ρωσικό βιβλίο από έξω»

11:22 Ως ρητορική και αηδία χαρακτήρισε τις απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία, ο Βρετανός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντόμινικ Ράαμπ

11:16 Μπένετ: Θα συνεχίσω την προσπάθεια να μεσολαβήσω, ακόμη και αν οι πιθανότητες επιτυχίας είναι λίγες

11:15 Περισσότεροι από 64 άνθρωποι συνελήφθησαν σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας και στην ανατολική Σιβηρία

11:10 ΠΟΥ: Ιατρικές υποδομές έχουν γίνει στόχος επιθέσεων, δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

.@WHO has confirmed several attacks on health care in #Ukraine, causing multiple deaths and injuries. Additional reports are being investigated. Attacks on healthcare facilities or workers breach medical neutrality and are violations of international humanitarian law. #NotATarget https://t.co/Wdc2jeoHIB — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 6, 2022

11:00 Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 11.000 Ρώσοι στρατιώτες

10:45 Υπάρχουν σχέδια ΗΠΑ - Πολωνίας για προμήθεια μαχητικών στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times

Ukraine urges US to send warplanes to Poland and other allies https://t.co/6czi0KECpf — Financial Times (@FT) March 5, 2022

10:38 Σε νέα ομιλία προς τους Ουκρανούς το πρωί της Κυριακής, ο Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, επαίνεσε τις πολλές μορφές αντίστασης που έχουν επιλέξει οι πολίτες ενάντια στη ρωσική εισβολή και χαρακτήρισε τη χώρα του «υπερδύναμη του πνεύματος».

10:27 Ουκρανία: Νέα επιχείρηση απομάκρυνσης των αμάχων από τη Μαριούπολη θα ξεκινήσει σήμερα στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος)

10:20 Ουκρανία: Η Ρωσία κατέστρεψε την αεροπορική βάση Σταροκοστιαντίνιβ

10:10 ΠΟΥ: Ιατρικές υποδομές έχουν γίνει στόχος επιθέσεων, καταγγέλλει ο επικεφαλής του οργανισμού

10:04 Η Νότια Κορέα θα επιβάλει ελέγχους στις εξαγωγές προς τη Λευκορωσία

09:35 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: 625 Ουκρανοί πρόσφυγες εισήλθαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα. Συνολικά από την έναρξη του πολέμου στην Ελλάδα έχουν περάσει τα σύνορα 3.780 Ουκρανοί υπήκοοι, από τους οποίους 1.146 ανήλικοι.

09:21 Ρωσικά ΜΜΕ: Η Ουκρανία πλησιάζει στην απόκτηση πυρηνικών «βρόμικων βομβών»

09:11 Οι εξελίξεις σε τιμές και επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού της αγοράς. Συνεχίζονται κανονικά οι εφοδιασμοί. Φόβοι για διακοπή μόνο «στην περίπτωση που η Μόσχα αποφασίσει να κόψει κάθε δεσμό με την ΕΕ»

08:52 Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας κάνουν αναφορά για θύματα έπειτα από επίθεση ρωσικού πυραύλου που έπληξε κατοικίες στην περιοχή Ζιτομίρ, περίπου 140 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κιέβου.

08:32 Ο ουκρανικός στρατός δημοσίευσε την επιχειρησιακή του έκθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις του «δίνουν σκληρές μάχες για να διατηρήσουν ορισμένα σύνορα»

«Μια αμυντική επιχείρηση στο ανατολικό τμήμα της επιχειρησιακής περιοχής του Ντόνετσκ βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της πόλης Μαριούπολη.

Οι ρωσικές δυνάμεις ανακόπηκαν κατά τη διάρκεια προέλασης προς την περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ από την Μπαλάκλια και μια επιχείρηση για την υπεράσπιση της πόλης Τσερνιχίφ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Βαριές απώλειες σε όπλα, εξοπλισμό και προσωπικό» παράλληλα με τις απώλειες 88 ρωσικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων»

08:00 Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ στη Μολδαβία

07:52 Εκπρόσωπος της Ουκρανικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον είπε ότι 3.000 εθελοντές των ΗΠΑ ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της Ουκρανίας να συμμετάσχουν οι ξένοι στη «διεθνή λεγεώνα» για παροχή βοήθειας στον ουκρανικό λαό

07:50 Επίσκεψη υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

05:39 Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις σκοπεύουν να καταλάβουν υδροηλεκτρικό φράγμα

05:24 Περισσότεροι από 100.000 εθελοντές είναι έτοιμοι να υπερασπίσουν το Κίεβο

04:32 Ο Καναδάς καλεί τους πολίτες του να εγκαταλείψουν τη Ρωσία

04:15 Η Γερμανία θα υποδεχθεί πρόσφυγες από την Ουκρανία ανεξαρτήτως εθνικότητας

03:46 Δήμαρχος Μαριούπολης: Αντιμέτωποι με «ανθρωπιστικό αποκλεισμό» οι κάτοικοι

03:23 Συνάντηση Σολτς - Μπένετ: Στόχος ο τερματισμός του πολέμου στη Ουκρανία το συντομότερο

02:45 Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Μπάιντεν

02:16 Ο Λευκός Οίκος καταδικάζει τον νέο ρωσικό νόμο για τα ΜΜΕ

02:03 Σε εξέλιξη η συνάντηση Σολτς - Μπένετ για την Ουκρανία

01:59 Στις ΗΠΑ ρωσικό αεροσκάφος για να παραλάβει διπλωμάτες που κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία

01:25 Visa και Mastercard διακόπτουν τη δραστηριότητά τους στη Ρωσία

01:07 Η Βρετανία θα παρουσιάσει «σχέδιο δράσης» για να «αποτύχει» η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

23:24 Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Επιτακτική ανάγκη να εκκενωθεί η Μαριούπολη

22.10 Mεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης πλέει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Χάρι Τρούμαν

21.28 Ο Μακρόν ενημέρωσε τον Μπένετ για τις πρόσφατες επαφές του με τον Πούτιν

21.18 Τηλεφωνική επικοινωνία Μπένετ-Ζελένσκι

21.05 Συνάντηση Μπλίνκεν-Κουλέμπα στην Πολωνία

20.56 Μετά τη Μόσχα, ο Ισαρηλινός πρωθυπουγός είναι καθ' οδόν για το Βερολίνο

20.52 Το Παρίσι κατηγορεί το Λονδίνο για «έλλειψη ανθρωπιάς» απέναντι στους Ουκρανούς πρόσφυγες

20.17 Το Πεκίνο τάσσεται υπέρ των απευθείας διαπραγματεύσεων της Ρωσίας με την Ουκρανία

19.07 Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα

18.59 Τέλος η κατάπαυση του πυρός, ανακοίνωσε το ρωσικό ΥΠΕΞ

18:12 Δραματική έκκληση Ζελένσκι για την παροχή αεροσκαφών

17:50 Μπλίνκεν: Στην Πολωνία για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία - Συνομίλησε με τον Κινέζο ομόλογό του...

17:44 Ζιντσένκο: Αν δεν είχα οικογένεια και παιδί θα ήμουν στην Ουκρανία να πολεμάω.

17:36 Η Μόσχα προαναγγέλλει «σκληρά αναλογικά μέτρα κυρώσεων» κατά της Βρετανίας

17:25 Πούτιν: Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας ισοδυναμούν με κήρυξη πολέμου

17:15 ΟΗΕ: Τουλάχιστον 351 νεκροί άμαχοι.

16:54 Ερυθρός Σταυρός: «Σπαρακτική» η κατάσταση στη Μαριούπολη.

16:40 Ανδρέας Κατσανιώτης: Έχουν απεγκλωβιστεί περισσότερα από 150 άτομα από Κιέβο, Μαριούπολη και Οδησσό.

16:30 Ερντογάν: Η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας.

16:20 Σολτς: Το ΝΑΤΟ δεν θα συμμετάσχει στον πόλεμο στην Ουκρανία.

15:58 ΟΗΕ: Σε ποιες χώρες έχουν καταφύγει οι 1,37 εκατομμύρια Ουκρανοί.

15:43 Βρετανία: Μειώθηκαν οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο.

15:38 Το Kyiv Independent μεταδίδει ότι έπεσε νεκρός Ουκρανός λοχαγός «ήρωας».

15:35 «Η Πολωνία δεν θα αναγνωρίσει οποιεσδήποτε εδαφικές αλλαγές που θα προκληθούν από απρόκλητη και παράνομη επιθετικότητα» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Ζμπίγκνιεφ Ράου.

15:15 Δηλώσεις Πούτιν: Έχουμε αρκετές δυνάμεις για να πετύχουμε στους στόχους μας.

14:57 Δηλώσεις Πούτιν: Βασική απαίτηση το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας.

14.52 Βίντεο από πορεία διαμαρτυρίας στο Μπέρντιανσκ

14.45 Σύμφωνα μ το Sky News, η Ρωσία άρχισε να «βομβαρδίζει κατά μήκος του διαδρόμου» καθώς ξεκίνησε η εκκένωση της Μαριούπολης

14.43 Η Μόσχα κατηγορεί τους Ουκρανούς ότι μπλόκαραν την απομάκρυνση των αμάχων

14.32 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση «Νόστος 4» για απομάκρυνση 25 ατόμων από την Οδησσό

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση #Νόστος 4 για την εκκένωση 25 ατόμων από την Οδησσό, τα οποία συνοδευόμενα από τον Γενικό Πρόξενο Δημήτρη Δόχτση πέρασαν τα σύνορα Ουκρανίας-Μολδαβίας. Τα ανέμενε στα σύνορα κλιμάκιο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι. — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 5, 2022

13.57 Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια οι Ουκρανοί πρόσφυγες έχουν περάσει στην υπόλοιπη Ευρώπη

13.55 Πολωνία: Άφιξη του Άντονι Μπλίνκεν για συνομιλίες σχετικά με την ασφάλεια και τους πρόσφυγες από την Ουκρανία

13.26 Λαβρόφ: Η Μόσχα είναι έτοιμη για τον 3ο γύρο των διαπραγματεύσεων με το Κίεβο, ωστόσο η άλλη πλευρά κωλυσιεργεί.

13.00 Διακόπτεται η απομάκρυνση αμάχων από την Μαριούπολη λόγω μη τήρησης της εκεχειρίας, δηλώνει το δημαρχείο

12.53 Συνομιλία Ερντογάν-Πούτιν την Κυριακή για το Ουκρανικό.

12.50 Τεράστια καταστροφή σημειώθηκε στη Βίλα Τσέρκβα, το μεγαλύτερο προάστιο του Κιέβου, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Guardian. «Ήταν ήσυχο εκτός από την περιστασιακή σειρήνα αεροπορικής επιδρομής. Και τότε έγινε αυτό, σύμφωνα με πολλές πηγές»

Spent the night in Bila Tserkva last night and left early this morning. It was quiet save for the occasional air raid siren. And then this happened, according to numerous sources. Looks like pure residential area. pic.twitter.com/OvzPOSZWsQ — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 5, 2022

12.50 Βρετανία: Προέτρεψε τους υπηκόους της να εγκαταλείψουν τη Ρωσία

12.42 Αντιδήμαρχος Μαριούπολης σε BBC: «Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται προς τους αμάχους, καθώς προσπαθούν να φύγουν από την πόλη».

12.25 Εισαγωγή φυσικού αερίου από την Πολωνία θα μπορεί να πραγματοποιεί από τις 6 Μαρτίου η Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου φυσικού αερίου από πολωνικούς τερματικούς σταθμούς LNG, όπως ανακοίνωσε ο ουκρανικός κρατικός πάροχος

12.12 Βλαντίμιρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία αύριο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν.

12.10 ΗΠΑ, Γερμανία και Ολλανδία θα αναπτύξουν περισσότερα στρατεύματα και εξοπλισμό στη Λιθουανία

12.02 Σύμφωνα με τον Guardian, το ρωσικό υπουργείο Αθλητισμού σχεδιάζει μια εναλλακτική εκδήλωση με τους αποβληθέντες αθλητές από τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται από χθες Παρασκευή στο Πεκίνο.

12.00 Reuters: Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν τήρησαν τη συμφωνημένη κατάπαυση του πυρός σε όλο το μήκος της προγραμματισμένης ανθρωπιστικής διαδρομής

11.55 Περιουσιακά στοιχεία αξίας 140 εκατομμυρίων ευρώ που ανήκαν σε Ρώσους ολιγάρχες έχουν κατασχεθεί στην Ιταλία μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai.

11.45 Στην κατάρριψη ρωσικού μαχητικού ισχυρίζονται ότι προχώρησαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις το πρωί του Σαββάτου.

#stoprussia



⚔️ Так гинуть російські окупанти. Цього разу у вертольоті!



Слава Україні та її захисникам! Разом до перемоги! 🇺🇦@GeneralStaffUA pic.twitter.com/raFOepF06P — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2022

11.41 Ξεκίνησε η απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη

11.39 Περίπου το 90% της πόλης Βολνοβάχα έχει υποστεί ζημιές από βομβαρδισμούς, δήλωσε ο τοπικός βουλευτής Dmytro Lubinets. Οι σοροί βρίσκονται στους δρόμους και οι άνθρωποι που κρύβονται σε καταφύγια ξεμένουν από τρόφιμα.

11.00 Αναστέλλεται η συμμετοχή της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στο Συμβούλιο των Χωρών της Βαλτικής, έπειτα από απόφαση της ΕΕ

10.58 Επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών στην Οδησσό

10.21 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: 3.155 πρόσφυγες έχουν φτάσει στην Ελλάδα

10.10 «66.224 Ουκρανοί άνδρες επέστρεψαν από το εξωτερικό για να πολεμήσουν ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας», ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ολεξέι Ρεζνικοφ.

9.47 Δεν έχει υπάρξει άμεση επιβεβαίωση από την Ουκρανία σχετικά με τις αναφορές ότι η Ρωσία θα σταματήσει να πυροβολεί σήμερα το πρωί για να επιτρέψει την απομάκρυνση αμάχων.

9.46 Οι άμαχοι θα μπορούν να φύγουν από τη Μαριούπολη από τις 12:00 ως τις 17:00 ώρα Μόσχας (11:00- 16:00 ώρα Ουκρανίας και Ελλάδας) ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης

9.31 «Στην Ουκρανία για την ειρήνη»: Ουκρανοί αθλητές αφιερώνουν στη χώρα τους τα μετάλλιά που κατέκτησαν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

9.11 Η PayPal ανακοίνωσε ότι δεν θα προσφέρει πλέον υπηρεσίες στη Ρωσία

8.44 Reuters: Κατάπαυση πυρός από τις ρωσικές δυνάμεις στις 10.00 ώρα Μόσχας για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων στις ουκρανικές πόλεις Μαριούπολη και Βολνοβάκα, όπως δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και μετέδωσε το Interfax

BREAKING: Russia has declared a ceasefire from 7am GMT to open civilian evacuation corridors — The Spectator Index (@spectatorindex) March 5, 2022

8.31 Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε με οργή στην απόφαση του NATO να μην προχωρήσει στην επιβολή ζώνης αεροπορικού αποκλεισμού στην Ουκρανία

7.40 Δυτικά μέσα ενημέρωσης αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία μετά την υιοθέτηση νόμου στη χώρα που ποινικοποιεί τη μετάδοση «ψευδών ειδήσεων» για τον στρατό και την εισβολή στην Ουκρανία.

7.34 Η κινεζική κρατική τηλεόραση αμέλησε να μεταφράσει τα σχόλια του προέδρου της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής που καταδικάζουν τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσής της για την έναρξη των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων.

6.32 Δημοσιογράφος της Washington Post αναφέρει ότι η εφημερίδα δεν θα περιλαμβάνει πλέον ονόματα ανταποκριτών της στη Ρωσία για την ασφάλειά τους

Some internal news: In response to Putin’s threats against reporters in Russia, the @washingtonpost will remove bylines and datelines from stories produced by our journalists in Russia. Goal is to ensure staff’s safety.



Been around a while. Never seen anything like this. — Paul Farhi (@farhip) March 5, 2022

04.43 Υπό πολιορκία το λιμάνι της Μαριούπολης

04.06 Νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για την Ουκρανία

01.40 Ομιλία Ζελένσκι το Σάββατο στη Γερουσία των ΗΠΑ

20.58 Εκδόθηκε η απόφαση ενεργοποίησης του καθεστώτος προσωρινής προστασίας προσφύγων από την Ουκρανία

20.42 Μαίνονται σφοδρές μάχες στα βορειοδυτικά του Κιέβου

20.30 Οι ΥΠΕΞ της G7 συμφώνησαν για περισσότερες κυρώσεις στη Μόσχα

20.39 Η Ρωσία μπλόκαρε το Facebook

20:04: Ο Γκενάντι Γκατίλοφ, ο Ρώσος πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, καλωσόρισε μια τουρκική πρόταση να διοργανωθεί συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Τουρκία την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

19:55: Η Ουκρανία θα ενταχθεί στο Κέντρο Αριστείας Συνεργατικής Κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ (CCDCOE), ως «συνεργαζόμενο μέρος», ανακοίνωσε το εν λόγω ερευνητικό ινστιτούτο που εδρεύει στο Ταλίν της Εσθονίας.

19:47: Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες και αποδέχθηκε το αίτημά του να συνεργαστεί στενότερα με τον ΟΗΕ για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών ζητημάτων στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

19:45: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε την Παρασκευή τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο ευχαρίστησε για τη «συνεπή υποστήριξη» της χώρας του.

19:42: «Aυτή η σύγκρουση απέχει πολύ από το να τελειώσει», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, στις Βρυξέλλες και τόνισε την ετοιμότητα για λήψη επιπλέον μέτρων εάν «ο Πούτιν δεν σταματήσει».

19:40: Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμης σημασίας πολιτικές υποδομές είναι «απαράδεκτες» και «άκρως ανεύθυνες», κατήγγειλε η Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, η επικεφαλής της υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

19:35: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αποδείξεις ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στους πυρηνικούς αντιδραστήρες της μονάδας παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια. Φαίνεται ότι στη μάχη που έγινε εκεί χρησιμοποιήθηκε ελαφρύς οπλισμός, σύμφωνα με μια Αμερικανίδα αξιωματούχο του πυρηνικού τομέα.

19:30: Οι ρωσικές δυνάμεις εκδιώχθηκαν από την ουκρανική πόλη Μικολάγιφ μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν την Παρασκευή, όμως οι μάχες συνεχίζονται στα περίχωρα της πόλης, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, Βιτάλι Κιμ.

19:22: Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε στον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, ότι ελπίζει ότι η Ουκρανία θα λάβει μια «λογική και εποικοδομητική» θέση κατά τον επόμενο γύρο συνομιλιών. Ο Πούτιν είπε επίσης στον Σολτς ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή για διάλογο με την Ουκρανία υπό τον όρο ότι θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά της.

Διαβεβαίωσε, τέλος, τον Όλαφ Σολτς ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν βομβαρδίζουν το Κίεβο και τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές για καταστροφές που πραγματοποίησε η Μόσχα «χονδροειδή προπαγάνδα».

19:10: Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα σε μια κατοικημένη περιοχή στα περίχωρα του Κιέβου, ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία.

19:00: Το BBC ανακοίνωσε ότι απέσυρε τους δημοσιογράφους του από τη Ρωσία και ότι ανέστειλε προσωρινά τις ειδησεογραφικές δραστηριότητές του εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς αξιολογεί τις επιπτώσεις της νέας νομοθεσίας που υιοθέτησαν οι ρωσικές αρχές.

18:59: Η ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta, ο διευθυντής της οποίας Ντίτρι Μουράτοφ τιμήθηκε πέρυσι με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ανακοίνωσε ότι αποσύρει τα θέματά της που αναφέρονται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία λόγω του καθεστώτος λογοκρισίας.

18:57: Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ουκρανίας, Κιρίλο Σεβτσένκο, ζήτησε από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία όλων των ρωσικών τραπεζών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και να αναστείλουν την πρόσβασή τους στις αγορές τους και τις τράπεζες.

18:49: Αυξάνονται τα μέτρα προστασίας πιθανών ουκρανικών και ρωσικών στόχων στη Γερμανία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ, μετά τη συνάντηση με τους ομολόγους του από όλα τα ομόσπονδα κρατίδια.

18:35: Οι ουκρανοί πρόσφυγες που έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες στη Γερμανία ανέρχονται σε 18.436, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, επισημαίνοντας ότι την Πέμπτη ο αριθμός ήταν 9.436.

18:29: Η εταιρεία Microsoft Corp ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις νέες πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών της στη Ρωσία και γίνεται έτσι η πιο πρόσφατη δυτική εταιρεία που αποστασιοποιείται από τη Μόσχα.

18:20: Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag, Μίχαελ Ροτ, τάχθηκε υπέρ του ορισμού διεθνούς διαμεσολαβητή για την κρίση στην Ουκρανία. Ένας από τους πιθανούς υποψήφιους, δήλωσε, θα μπορούσε να είναι η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ.

18:15: Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η επίθεση στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια συνιστά έγκλημα πολέμου.

18:05: Η Ουάσιγκτον έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι κριθεί αναγκαίο για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, προσερχόμενος στη συνάντησή του με τους ομολόγους του της ΕΕ.

18:03: Οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία στοχοποιούν όλο και περισσότερο άμαχο πληθυσμό, δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, πριν από τη συνάντησή της με τους ομολόγους της στην ΕΕ.

17:50: Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν θα κάνει καμία παραχώρηση που θα μπορούσε να ταπεινώσει τον λαό του στον αγώνα του για εδαφική ακεραιότητα, δήλωσε ο προεδρικός σύμβουλος, Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

17:40: Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο ξεπερνά τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα, για πρώτη φορά.

17:29: Για το «άσχημο πρόσωπο του πολέμου που ξέσπασε στα σύνορά μας», έκανε λόγο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, στις κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, πριν από την έναρξη του έκτακτου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Ο Μπορέλ ανέφερε ότι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν τα πάντα και σημείωσε ότι «αυτός είναι ο πόλεμος του Πούτιν και πρέπει να σταματήσει».

17:26: Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε νωρίτερα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανακοίνωσε πριν από λίγο η καγκελαρία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα και οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις διαφορετικές απόψεις τους, με τον Όλαφ Σολτς να εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία.

17:15: Οι ρωσικές δυνάμεις έκαναν χρήση όπλων διασποράς στη Χαρκίβ, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δκαιωμάτων (HRW).

17:08: Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) πιο προηγμένων οικονομιών συμφώνησαν να επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία εάν η Μόσχα δεν σταματήσει να επιτίθεται στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών, Γιοσιμάσα Χαγιάσι.

16:58: Η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοίνωσε ότι επιβεβαίωσε πως 331 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 675 έχουν τραυματιστεί στην Ουκρανία από την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου, προσθέτοντας ότι ο πραγματικός απολογισμός είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος.

16:55: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τη συνεργασία και τα ερευνητικά προγράμματα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

16:45: Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση σήμερα στις 18:30, ώρα Ελλάδος, με αφορμή την επίθεση της Ρωσίας στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με διπλωμάτες.

16:38: Η αυτοκινητοπομπή των ομογενών πέρασε τα σύνορα Ουκρανίας-Μολδαβίας, όπου τους περίμενε κλιμάκιο της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

16:15: «Οι μέρες που έρχονται είναι πιθανό να είναι χειρότερες» για την Ουκρανία, δήλωσε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, λίγο μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες, στο οποίο συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, κ. Κουλέμπα.

16:09: Η Ελβετία υιοθετεί τις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Μόσχας.

16:03: Ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών, Λουίτζι Ντι Μάιο, ανακοίνωσε πως άνοιξαν «κόκκινη γραμμή με τη Ρωσία για την εκκένωση του άμαχου πληθυσμού από την Ουκρανία».

15:59: Το Κρεμλίνο κάλεσε τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας πως ό,τι συμβεί μετά στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του Κιέβου στις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

15:52: Τουλάχιστον 1,2 εκατ. άνθρωποι έχουν διαφύγει από την Ουκρανία, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του ΟΗΕ.

15:48: Οι εταιρείες κλωστοϋφαντουργικών και δερμάτινων ειδών στην Κωνσταντινούπολη ήδη νιώθουν τον αντίκτυπο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς πελάτες τους στη Μόσχα και στο Κίεβο ακύρωσαν παραγγελίες ύψους 200 εκατ. δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, όπως δήλωσαν στελέχη του κλάδου.

15:40: Η άνω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου ενέκρινε ένα σχέδιο νόμου που προβλέπει ποινές κάθειρξης έως και 15 έτη σε άτομα που σκόπιμα διαδίδουν «ψευδείς» πληροφορίες αναφορικά με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο το TASS.

15:32: Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε ότι η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται και πρέπει να αποτραπεί μια κλιμάκωση, προσθέτοντας ότι η Τουρκία θα διατηρήσει ανοιχτό τον εναέριο χώρο της.

15:14: Η Ουγγαρία παραλαμβάνει αέριο από τη Ρωσία σύμφωνα με το συμβόλαιο που έχει και η διαμετακόμιση του αερίου και τα φορτία πετρελαίου δεν έχουν διαταραχθεί, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο.

14.31 Φυλακές Αγιάς: Δύο κρατούμενοι, σύμφωνα με το zarpanews.gr, εξέφρασαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στον πόλεμο και να ενταχθούν στον Ουκρανικό στρατό.

14.29 Γ. Πλακιωτάκης: Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους ναυτικούς μας στην Ουκρανία και έτοιμοι να παρέχουμε κάθε δυνατή συνδρομή

14.24 Γερμανία: Η Fraport αναστέλλει τη δραστηριότητά της στη Ρωσία

14.15 Ρωσία: Η Hermès "κλείνει προσωρινά" τα καταστήματά της στη Ρωσία

14.09 Μια πρώτη ομάδα 415 Νιγηριανών που έφυγαν από την Ουκρανία για να γλιτώσουν μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα επαναπατρίστηκαν σήμερα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο της Αμπούτζα.

14.07 Ιταλία: Tο υπουργείο Υγείας ζήτησε από τις περιφέρειες της χώρας να πραγματοποιούν διαγνωστικά τεστ και εμβόλια κατά του κορωνοϊού στους ουκρανούς πρόσφυγες που φτάνουν στην χώρα

13.53 Τηλεδιάσκεψη προέδρων Κοινοβουλίων ΕΕ με τον πρόεδρο της Βουλής της Ουκρανίας-

13.50 Πούτιν: Οι γείτονές μας να μην κλιμακώνουν την ένταση. Δεν έχουμε κακές προθέσεις.

13.43 Ο πρώην καγκελάριος της Αυστρίας Σιούσελ αποχωρεί από τη θέση του στη ρωσική Lukoil λόγω της Ουκρανίας

13.41 Γ. Οικονόμου: Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να κάνουμε αυτά που πρέπει για να προστατέψουμε τους Έλληνες της Ουκρανίας

13.34 Σταμάτησε η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην Μικολάγιφ στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου

13.19 Καθησυχαστικός ο καγκελάριος Ό.Σολτς για το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, έπειτα από επικοινωνία με τον ουκρανό πρόεδρο

13.12 Η Βρετανίδα ΥΠΕΞ εξετάζει την επιτάχυνση της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία μετά την κριτική που δέχθηκε η βρετανική κυβέρνηση

13.11 IAEA: Γκρόσι: «Δεν επλήγησαν οι αντιδραστήρες και ευαίσθητες εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια»

13.10 Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ζητάει να ενισχυθούν οι κυρώσεις κατά της Μόσχας μετά την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

13.09 Χανιά: Συγκέντρωση τροφίμων από τον δήμο και τον Ερυθρό Σταυρό για τον λαό της Ουκρανίας

13.08 IAEA: Πρόσκληση για συνομιλίες προς την Ρωσία και την Ουκρανία στο Τσερνόμπιλ απευθύνει ο Ραφαέλ Γκρόσι που κάνει λόγο για κατάσταση «ανώμαλης κανονικότητας» στον σταθμό της Ζαπορίζια

13.03 Τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη Μικολάγιφ στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

13.01 Γ. Πατούλης: Η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση ενωμένη βροντοφωνάζει “όχι στον πόλεμο” και εκφράζει την αλληλεγγύη της στην Ουκρανία

13.00 Λευκορωσία: Οι λευκορωσικές δυνάμεις δεν θα συμμετάσχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει ο Λευκορώσος ηγέτης Λουκασένκο

12.56 Ουκρανία: Η Ρωσία αποδίδει την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια σε Ουκρανούς σαμποτέρ - Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ καταδικάζει τους "απερίσκεπτους" ρωσικούς βομβαρδισμούς - Ο Ιταλός πρωθυπουργός καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στον πυρηνικό σταθμό

12.39 Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι καλεί τους Ρώσους να διαδηλώσουν εναντίον της επίθεσης στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

12.38 Ουκρανία: Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν παίζει με τη φωτιά, εκτιμά ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουάλας

12.33 Ρωσία: Η αστυνομία διεξάγει έρευνες στα γραφεία των μη κυβερνητικών οργανώσεων Memorial και «Επιτροπή Πολιτικής Αρωγής»

12.30 Βρετανία-Ρωσία: Το BBC λέει ότι ο αποκλεισμός του στη Ρωσία δεν θα το σταματήσει από το να παρέχει ακριβείς ειδήσεις

12.20 Περίπου 624.500 άνθρωποι από την Ουκρανία έχουν εισέλθει στην Πολωνία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής και 90.329 στη Σλοβακία

12.12 Γ. Γεραπετρίτης: Λάθος αρχής και εθνικό σφάλμα να μην παρέχουμε πλήρη στήριξη στην Ουκρανία

12.04 «Όλα είναι στο τραπέζι», λέει ο Μπορέλ για το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων στη Ρωσία

11.52 Η Airbnb, διέκοψε όλες τις δραστηρiότητες σε Ρωσία και Λευκορωσία - Η Google ακυρώνει όλες τις πωλήσεις διαφήμισης στη Ρωσία μετά τις αντίστοιχες αποφάσεις του Facebook, του Twitter και του SnapChat

11.41 Δεν επιζητούμε σύγκρουση με τη Ρωσία, αλλά είμαστε έτοιμοι για αυτό, δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μπλίνκεν

11.33 Ν. Δένδιας: Η παρούσα κατάσταση στην Ουκρανία αποτελεί τη σοβαρότερη πρόκληση για το κράτος του διεθνούς δικαίου στον 21ο αιώνα

11.21 Ν. Παναγιωτόπουλος: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θέτει σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας που πρέπει να αντιμετωπιστούν συλλογικά από την ΕΕ

11.10 Ουκρανία: Τους 47 έφτασαν οι νεκροί από αεροπορικές επιδρομές στο Τσερνίχιφ

10.56 Η Δούμα ψήφισε νόμο με τον οποίο εισάγονται βαριές ποινές κάθειρξης για τη δημοσίευση "ψευδών" ειδήσεων για τον ρωσικό στρατό

10.54 Ετοιμότητα ανάπτυξης 400 στρατιωτών για τη συγκρότηση συμμαχικού στρατιωτικού σχηματισμού στη γειτονική Σλοβακία

10.39 Ο πόλεμος στην Ουκρανία στο επίκεντρο της συνάντησης Ν. Παναγιωτόπουλου-Μ. Βέμπερ

10.27 Το Πεκίνο καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να εγγυηθούν την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας

10.17 Η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων στις Υποδομές αναστέλλει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία και στη Λευκορωσία

10.09 Μία έκτακτη δανειοδοτική χορήγηση οικονομικής ρευστότητας στην Ουκρανία θα αυξηθεί στα 460 εκατομμύρια ευρώ με τις συνεισφορές της Σουηδίας και της Ολλανδίας, ενώ θα υποβληθεί σήμερα για έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, όπως ανέφεραν δύο πηγές που έχουν λάβει σχετική ενημέρωση.

10.00 Η Μόσχα περιόρισε την πρόσβαση στη ρωσική υπηρεσία του BBC και του Radio Liberty, στη Deutsche Welle, αλλά και τον ιστότοπο Meduza

09.36 Η Μαριούπολη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, αλλά δέχεται σφοδρά πλήγματα από τις ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών του βρετανικού υπουργείου Άμυνας

09.24 Οι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές», δηλώνει ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπον

08.57 «Σοκαρισμένος» ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για τον ρατσισμό έναντι ανθρώπων που φεύγουν για να σωθούν από τον πόλεμο

08.50 Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει το πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές

08.23 Ο εφοδιασμός της Ελλάδας με ρωσικό φυσικό αέριο συνεχίζεται χωρίς διαταραχές, ωστόσο ακόμη και στην περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των αναγκών της χώρας, επεσήμανε χθες ο ιδρυτής του ομίλου Κοπελούζου, Δημήτρης Κοπελούζος σε δηλώσεις του με αφορμή την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου.

08.21 Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Γκρέιαμ ζήτησε από τους Ρώσους να δολοφονήσουν τον Πούτιν ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος

08.10 Το Ριάντ υποστηρίζει την αποκλιμάκωση της κρίσης και είναι πρόθυμο να διαμεσολαβήσει μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου

07.46 Η Ρωσία απαγόρευσε τη ρωσική υπηρεσία του BBC και του Radio Liberty

07.19 Ουκρανία: Ο υπουργός Ενέργειας Χέρμαν Χαλούσενκο αξιώνει «να επέμβει το NATO» στον πόλεμο

06:44 Κατασβέστηκε η πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

06:14 Επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

05:49 Μπόρις Τζόνσον: Η Ρωσία απειλεί «την ασφάλεια όλης της Ευρώπης»

04:33 Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία»

04:10 Η πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια ξέσπασε εκτός της περιμέτρου

04:03 Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν - Ζελένσκι για το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια

03:58 Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Να παύσουν οι πάντες πυρ στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης

03:49 Παραμένει αμετάβλητο το επίπεδο της ραδιενέργειας στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια

03:12 Αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στη Ζαπορίζια

02:36 Επίθεση του ρωσικού στρατού στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια

02:19 Οι ΗΠΑ προσφέρουν «προσωρινή προστασία» στους Ουκρανούς που βρίσκονταν ήδη στο έδαφός τους

01:48 Όσοι Τσέχοι το επιθυμούν μπορούν να πάνε να πολεμήσουν στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα

01:12 ΟΗΕ: Οι πρόσφυγες από την Ουκρανία ίσως φτάσουν ακόμη και τα 11 εκατομμύρια

00.11 Σολτς: Άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων

00:08 Ρώσοι στρατιώτες κατευθύνονται προς τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Ενερχοντάρ

23.51 Βόρεια Μακεδονία: Η Βουλή ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδικάζεται η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας

23:30 Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πύργο της τηλεόρασης στη Χερσώνα

22.45 Τζο Μπάιντεν: Οι Ρώσοι ανοίγουν πυρ αδιακρίτως στην Ουκρανία

22.35 Νέες κυρώσεις από Ουάσινγκτον και Λονδίνο σε Ρώσους ολιγάρχες και τις οικογένειές τους

22.10 Νέα γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των υπουργείων Άμυνας ΗΠΑ-Ρωσίας.

21.55 Ο Γερμανός πρόεδρος Σταϊνμάιερ εκτιμά ότι ο πόλεμος θα κρατήσει αρκετά.

21.49 Γενναιόδωρη δωρεά της βασίλισσας Ελισάβετ για τους εκτοπισμένους Ουκρανούς.

21.20 Αδελφοί Κλίτσκο: Σταματήστε αυτό τον τρελό πόλεμο, δεν θα παραδοθούμε.

21.00 Συμφωνία Ουκρανών και Ρώσων για δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση των αμάχων.

20.45 Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο τρίτος γύρος των συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας.

20.03 Κ. Μητσοτάκης: Ηθικά σωστή η απόφαση για αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία.

19.51 Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε τρίτο γύρο συνομιλιών.

19.50 Ζελένσκι: Ο ρωσικός στρατός έχει φέρει μαζί του κινητά κρεματόρια.

19.17 Πούτιν: Οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

19.15 Η UNESCO καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον εκπαιδευτικών υποδομών στην Ουκρανία.

18.59 Κουλέμπα: Κάθε φορά που οι Ρώσοι ψεύτες λένε ότι δεν ρίχνουν βόμβες στις πόλεις, δείξτε αυτή τη φωτογραφία.

18.45 Σε εξέλιξη ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

18.21 Μακρόν σε Πούτιν: «Έκανες ένα μεγάλο λάθος στην Ουκρανία, ο πόλεμος θα σου κοστίσει ακριβά».

18.19 « Πρέπει να μιλήσω με τον Πούτιν, είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος» δήλωσε ο Ζελένσκι.

18.10 Ουκρανοί χάκερ προαναγγέλλουν νέους στόχους εναντίον Ρωσίας και Λευκορωσίας.

17.59 «Νόστος 3»: Η αυτοκινητοπομπή από τη Μαριούπολη θα διανυκτερεύσει στην Ουκρανία λόγω συνθηκών.

17.48 Διασώθηκαν έξι ναυτικοί από το εσθονικό φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα.

17.05 Νέο διάγγελμα του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Κίεβο. «Δεν θα παραδοθώ ποτέ, ο χρόνος έχει σταματήσει για μας».

16.50 Σκοτώθηκε από πυρά Ρώσων ο προπονητής της ομάδας Νέων της Σαχτάρ.

16.42 Ουκρανοί στρατιώτες περιπολούν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου.

16.23 Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε την Πέμπτη στο σημείο των διαπραγματεύσεων στην Λευκορωσία για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών με τους Ρώσους αντιπροσώπους.

16.14 Η Διεθνής Αμνηστία έχει τεκμηριώσει τρεις επιθέσεις που έγιναν στο Χάρκοβο στις 28 Φεβρουαρίου και στις οποίες σκοτώθηκαν εννέα άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

15.52 Σε εξέλιξη η επιχείρηση «Νόστος 3» για την απομάκρυνση Ελλήνων πολιτών από τη Μαριούπολη.

15.39 Το εσθονικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο Helt βυθίστηκε την Πέμπτη ανοιχτά του ουκρανικού λιμανιού της Οδησσού ύστερα από έκρηξη.

15.19 ΚΚΕ για τη διακοπή των «Russia Today και «Sputnik»: Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη για αυτή την απαράδεκτη πρακτική

15.10 Tη διάθεση 250.000 ευρώ για τη στήριξη των Ουκρανών προσφύγων ανακοίνωσε η TBI Bank, που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα.

15.07 Η ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προειδοποίησε σήμερα την διεθνή κοινότητα για την πυρηνική απειλή που βαρύνει «το σύνολο της ανθρωπότητας» μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

14.59 Ουκρανία: Έξι λιοντάρια και έξι τίγρεις απομακρύνθηκαν από καταφύγιο ζώων κοντά στο Κίεβο και μεταφέρθηκαν στην Πολωνία

14.57 Ουκρανικό Ταμείο Αρωγής και Ανακούφισης ιδρύει η Αρχιεπισκοπή Αμερικής

14.48 Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε τη Ρωσία να μελετήσει τη λέξη «αποζημιώσεις» και τον πρόεδρο Πούτιν να «σώσει τους ρωσόφωνους στη δική του χώρα»

14.47 Ο δήμαρχος της Μαριούπολης λέει πως οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να αποκλείσουν την πόλη

14.44 Η πρωτεύουσα της Λιθουανίας θα αλλάξει το όνομα του δρόμου της ρωσικής πρεσβείας σε οδό Ηρώων Ουκρανίας

14.37 Η σουηδική Ikea αναστέλλει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, επηρεάζοντας 15.000 υπαλλήλους

14.21 Ρωσία-Ουκρανία: Η ουκρανική αντιπροσωπεία κατευθύνεται στον τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών με την ρωσική αντιπροσωπεία

14.19 Στην εκστρατεία συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για τα παιδιά της Ουκρανίας που οργανώνει ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει ο Όμιλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

14.14 Η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας καλεί την Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις ενέργειες κατά των ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων

14.13 Στα ουγγρο-ουκρανικά σύνορα θα βρεθεί αύριο ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.

14.08 Οι καμπάνες εκκλησιών στην Ευρώπη ήχησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία

13.55 Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Πούτιν διάρκειας περίπου 90 λεπτών. Ακολούθησε επικοινωνία και με τον Ζελένσκι

13.47 Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποσυνδέσει όλες τις ρωσικές τράπεζες από το σύστημα πληρωμών SWIFT και να σταματήσει να εισάγει ενέργεια από τη Ρωσία, δήλωσε παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις έπειτα από συνάντηση που είχε σήμερα με την Βρετανίδα ομόλογό του Τρας.

13.45 Εκπρόσωποι της βιομηχανίας της μόδας με ανοιχτή επιστολή ζητούν από τις επιχειρήσεις του κλάδου και τους επικεφαλής τους να συμπαρασταθούν στην Ουκρανία και να καταδικάσουν με δριμύτητα την εισβολή της Ρωσίας.

13.44 Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ελαττώσουν σταδιακά τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο, λέει η επίτροπος Ενέργειας

13.32 Η Δύση χρειάζεται να εξασφαλίσει ότι η ρωσική οικονομία αποδεκατίζεται ώστε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να μην μπορεί να συνεχίσει την εισβολή του στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας.

13.28 «Για όνομα του Θεού, προστατέψτε τους αμάχους» στην Ουκρανία και «αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας», κάλεσε σήμερα ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για την ανθρωπιστική βοήθεια Μάρτιν Γκρίφιθς απευθυνόμενους στις αντιμαχόμενες πλευρές και κυρίως στους Ρώσους.

13.24 Η κατασκευάστρια εταιρεία παιχνιδιών Lego ανέστειλε τις παραδόσεις παραγγελιών στη Ρωσία

13.18 Η εταιρεία επικοινωνιών One Web που παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου μέσω δορυφόρων και έχει την έδρα της στο Λονδίνο, ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει την εκτόξευση δορυφόρων της από το ρωσικό κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ.

13:07 Η Ρωσία αποφάσισε να σταματήσει να παρέχει κινητήρες πυραύλων στις ΗΠΑ σε απάντηση στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στη Μόσχα λόγω της εισβολής των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos Ντμίτρι Ρογκόζιν.

13.04 «Ο Πούτιν έκανε ιστορικό λάθος, δεν κατανοεί τις δημοκρατίες», δήλωσε ο Ρομάνο Πρόντι στην La Stampa

13.00 Οι Slipknot ακυρώνουν τις συναυλίες τους σε Ρωσία, Ουκρανία και Λευκορωσία

12.57 Ενός λεπτού σιγή κι ένα ψήφισμα για την Ουκρανία στην έναρξη της Συνόδου των Περιφερειών και των Δήμων της Ευρώπης

12.34 Οι γαλλικές αρχές κατέσχεσαν γιοτ που συνδέεται με τον επικεφαλής της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft Ιγκόρ Σέτσιν --στενό σύμμαχο του Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν-- στο λιμάνι της Μεσογείου Λα Σιοτά, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ.

12.29 Φορτηγό πλοίο με σημαία Μπανγκλαντές επλήγη από πύραυλο στο ουκρανικό λιμάνι Όλβια, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του πληρώματος

12.23 Το Συμβούλιο των Κυβερνητών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ενέκρινε απόφαση που επικρίνει την Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία και ζητεί ουκρανικό έλεγχο σε όλες τις ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Μόνο δύο αρνητικές ψήφοι καταγράφηκαν κατά την ψηφοφορία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

12.15 Η ΕΕ θα λάβει και άλλα μέτρα εναντίον της Ρωσίας αν επιδεινωθεί η κατάσταση επί του πεδίου, προειδοποίησε η πρόεδρος της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν

12.05 Η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί για την άφιξη εκατομμυρίων προσφύγων, δήλωσε η επίτροπος Γιόχανσον

11.51 Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία αρχίζουν να έχουν αποτέλεσμα, δήλωσε σήμερα ευρωπαίος αξιωματούχος

11.45 Οι γραμμές άμυνας της Ουκρανίας αντέχουν απέναντι στη ρωσική εισβολή, είπε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο τελευταίο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και πρόσθεσε ότι από τα μεσάνυχτα η Μόσχα βομβαρδίζει ακατάπαυστα.

11.44 ΟΗΕ: Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες

11.23 Το ρωσικό ρούβλι υποχώρησε περαιτέρω σήμερα, σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ έναντι του δολαρίου και του ευρώ, αφού οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Fitch και Moody's υποβάθμισαν το κρατικό χρέος της Ρωσίας στην κατηγορία "junk" (‘σκουπίδια’), επικαλούμενες τον αντίκτυπο των κυρώσεων της Δύσης.

11.15 Εξαφανίστηκαν από τον διαδικτυακό και τηλεοπτικό «χάρτη» Sputnik και Russia Today

10.58 Η γαλλική κυβέρνηση συνιστά στους πολίτες της να εγκαταλείψουν τη Ρωσία

10.43 Η Ρωσία προειδοποιεί τη Δύση κατά της περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης, συνεχίζει τις επαφές με τις ΗΠΑ

10.17 Το Πεκίνο χαρακτηρίζει "fake news"τις πληροφορίες για συνεργασία της Κίνας με τη Ρωσία στην εισβολή στην Ουκρανία

10.15 Περίπου 575.100 άνθρωποι έχουν εισέλθει στην Πολωνία από την Ουκρανία, σύμφωνα με την πολωνική συνοριοφυλακή

10.06 Το Twitter μπλόκαρε το περιεχόμενο των RT και Sputnik στην ΕΕ

10.00 Ξεκίνησε το ελληνικό κονβόι από τη Ζαπορίζια με κατεύθυνση τη Μολδαβία

09.37 Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα έχει σημειώσει λίγη πρόοδο τις τελευταίες τρεις ημέρες και οι πόλεις Χαρκίβ (Χάρκοβο), Τσερνιχίβ και Μαριούπολη παραμένουν υπό τον έλεγχο των Ουκρανών, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών του βρετανικού στρατού.

09.36 Η Γαλλία θα προτείνει σήμερα ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών του ΟΗΕ που θα ζητεί εκεχειρία στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό France 2 ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν.

09.18 Ο σύμβουλος του προέδρου Ζελένσκι ζήτησε να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι και τη βοήθεια του ΟΑΣΕ

09.11 Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα κέντρο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στο Κίεβο και κατέλαβαν την πόλη Μπαλακλίγια κοντά στη Χαρκίβ, στην ανατολική Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

09.03 Η Βουδαπέστη δεν θα ασκήσει βέτο στις κυρώσεις της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας

08.49 Η Γερμανία θα εφοδιάσει τον ουκρανικό στρατό με 2.700 αντιαεροπορικούς πυραύλους

08.44 Ουκρανία: Οι φιλορώσοι αυτονομιστές απειλούν να βομβαρδίσουν τη Μαριούπολη

08.29 Η Ισπανία θα στείλει αύριο Παρασκευή στην Ουκρανία ένα φορτίο επιθετικών όπλων και πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών ρουκετών και αυτομάτων όπλων, προκειμένου να τη βοηθήσει να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή, όπως δήλωσε αργά χθες, η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες.

08.28 Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας επέβαλε προμήθεια 30% στις αγορές ξένου συναλλάγματος από ιδιώτες στα ανταλλακτήρια, ενημέρωσαν εργαζόμενοι σε αυτά το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, επικαλούμενα εγκύκλιό της.

08.27 Ξεπέρασαν πλέον το εκατομμύριο οι πολίτες οι οποίοι έχουν πλέον εγκαταλείψει την Ουκρανία αφότου οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εισέβαλαν στη χώρα την περασμένη εβδομάδα, ενημέρωσε ο Ύπατος Αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ο Φιλίπο Γκράντι.

04:08 Ουκρανία: Αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε τη Χερσώνα

04.00 Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο

03:52 Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ θα μειώσουν δραστικά την κατανάλωση πετρελαίου από τη Ρωσία

03:34 Ρωσία: Περισσότερες από 700 συλλήψεις σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις

03:26 Η Γερμανία κατέσχεσε γιοτ του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Αλίσερ Ουσμάνοφ

02.36 Μπάιντεν: Παγκόσμια ενότητα άνευ προηγουμένου στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

01:46 Ζελένσκι: Ματαιώθηκαν τα ύπουλα σχέδια της Ρωσίας

01:17 Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Ξεκινά έρευνα για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία

01:10 Σκοτώθηκε μέλος της αποστολής παρατηρητών του ΟΑΣΕ στους βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο

23:56 Ρώσοι στρατιώτες στους δρόμους της Χερσώνας - Δραματική έκκληση του δημάρχου

23.55 Η Μόσχα θα απαντήσει αναλόγως στην απέλαση διπλωματών από τη Βουλγαρία

23.48 Ο Μπλίνκεν θα μεταβεί στην Πολωνία, τις χώρες της Βαλτικής και στη Μολδαβία

23.38 Πεντάγωνο: Αναβάλλεται η δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου

23:37 Ουκρανία: Συντρίμμια ρωσικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε προκάλεσαν την έκρηξη κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό

22:44: Η Σερβία υπερψήφισε την Τετάρτη στη Γενική συνέλευση του ΟΗΕ την καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Πρόκειται για μερική αναθεώρηση της στάσης της Σερβίας, μιας και μέχρι σήμερα το Βελιγράδι επικαλούμενο την αρχή της ουδετερότητας και τα εθνικά συμφέροντα απέφευγε να καταδικάσει την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

22:39: Χτυπήθηκε ο καθεδρικός ναός στο Χάρκοβο

22.30 H E.E. ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας

22:32: Τέσσερα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον σουηδικό εναέριο χώρο

22:21: O υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και προεδρεύων του Συμβουλίου Ecofin, Μπρουνό Λεμέρ, δήλωσε σήμερα ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα, έχουν αποδιοργανώσει το ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και έχουν παραλύσει την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας.

22:15: «Ξεκάθαρα και ηχηρά μίλησε ο ΟΗΕ», αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter

21:58: Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στην εμπόλεμη Ουκρανία έκανε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, «αυτήν την ώρα δέχονται σφοδρές επιθέσεις όλες οι μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας». Ακόμη, σημείωσε πως «πραγματικά είναι ακατανόητη η στάση της Ρωσίας».

21:26: Στο διάγγελμά του, την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τόνισε πως τον πόλεμο στην Ουκρανία τον θέλει μόνο ο Πούτιν και χαρακτήρισε «ψέμα» ότι η εισβολή έγινε ως αγώνας ενάντια στον Ναζισμό.

«Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν το Κίεβο. Οι επόμενες μέρες θα είναι πιο δύσκολες για την Ουκρανία και χαιρετώ το θάρρος της χώρας. Μόνος του ο Πούτιν έχει διαλέξει αυτόν τον πόλεμο και είναι ψέμα να λες ότι αυτός ο πόλεμος είναι αγώνας ενάντια του Ναζισμού. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μακρόν.

21:22: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, καθώς συνεχίζεται η ρωσική επίθεση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ανάρτηση στο Twitter του συμβούλου του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Χεραστσένκο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κίεβο, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, μετέδωσε το Reuters. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

21:15: Νέες κυρώσεις σε βάρος Ρωσίας και Λευκορωσίας ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

20:54: Ο δήμαρχος του Χάρκοβο, Ιγκόρ Τερέχοφ, ορκίζεται ότι η πόλη «δεν θα περιέλθει στη δύναμη εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν». Μιλώντας την Τετάρτη στο BBC, υποστήριξε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί προκαλούν σοβαρές απώλειες στον άμαχο πληθυσμό, προσθέτοντας ότι έντονες μάχες διεξάγονται σε όλες τις πλευρές της πόλης και η κατάσταση είναι «πολύ επικίνδυνη».

20:22: Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για την Ουκρανία

20:17: Η Γεωργία θα καταθέσει αίτημα ένταξης στην ΕΕ, μεταδίδει το TASS

20:11: Προσωρινή προστασία ενός έτους με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα παρέχει το ελληνικό κράτος στους Ουκρανούς πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

19:45: Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Μπρουνό Λεμέρ, χαιρέτισε τις τελευταίες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας και πρόσθεσε ότι αυτές οι κυρώσεις θα περιλαμβάνουν επίσης μέτρα κατά των κρυπτονομισμάτων.

19:30: Έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συγκάλεσε την ερχόμενη Παρασκευή, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

19:27: Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ «απαιτεί» με συντριπτική πλειοψηφία από τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

19:25: Η υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας καταχειροκροτήθηκε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

19:20: Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανέθεσε σε περισσότερους από δέκα εισαγγελείς να διώξουν «τους διεφθαρμένους Ρώσους ολιγάρχες» και όλους αυτούς που παραβιάζουν τις κυρώσεις που υιοθέτησε η Ουάσινγκτον κατά της Μόσχας μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

19:13: Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί 498 Ρώσοι στρατιώτες και έχουν τραυματιστεί 1.597 από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης.

18:54: Ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν αποκλείει την απαγόρευση των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

18:47: Η αρμόδια επιτροπή της ουκρανικής Βουλής για ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, εκπονούν νομοσχέδιο για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην επικράτεια της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

18:39: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε την Τετάρτη ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ.

18:30: Ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Ζαν Άσελμπορν, ευχήθηκε δημόσια για την «ανατροπή» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν από τον ίδιο του το λαό, ώστε να σταματήσει ο πόλεμος.

18:10: Διεθνείς επιτροπές που εκπροσωπούν πρώην εκτοπισμένους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης υπέγραψαν έκκληση ζητώντας τον «άμεσο» τερματισμό του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία και καταγγέλλοντας «τη χρήση των λέξεων "αποναζιστικοποίηση" και "γενοκτονία" για να δικαιολογηθεί η επίθεση κατά της Ουκρανίας».

17:35: Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μπορεί να θεωρηθεί ύποπτη για «εγκλήματα πολέμου» στην Ουκρανία λόγω των όπλων που χρησιμοποιεί εναντίον των αμάχων και κάλεσε τον ΟΗΕ να «απαιτήσει» τη ρωσική υποχώρηση.

17:20: Οι Ρώσοι αλεξιπτωτιστές κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Η επιχείρηση κατάληψης πραγματοποιήθηκε με 20 ελικόπτερα.

17:00: Η Κύπρος θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία την Τρίτη, 8 Μαρτίου.

16:50: Οι Ουκρανοί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85% υποστηρίζουν πλέον την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 76% τάσσεται υπέρ της ένταξης της στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η κοινωνιολογική ομάδα «Ρέιτινγκ», όπως μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

16:20: Ο ουκρανικός στρατός κάλεσε τις μητέρες των Ρώσων στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν στην ουκρανική επικράτεια να έρθουν να τους παραλάβουν, ενώ το Κίεβο ισχυρίζεται ότι έχει πιάσει δεκάδες αιχμαλώτους από την έναρξη της εισβολής στη χώρα από τη Μόσχα.

16:07: Ένας σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως η Ρωσία δεν έχει καταλάβει τη Χερσώνα, μια νότια πόλη-λιμάνι, την οποία η Ρωσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι κατέλαβε.

15:54: Η αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή του Κιέβου, τη νύχτα της 1ης Μαρτίου, κατέρριψε δύο ρωσικά μαχητικά Su-35, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, επικαλούμενο ανακοίνωση της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας που αναρτήθηκε στο Facebook.

15:30: Η Γερμανία θα αποδεσμεύσει ένα έκτακτο κονδύλι ύψους 1,5 δισεκ. δολαρίων προκειμένου να αγοράσει το ταχύτερο δυνατό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ώστε να εξασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε το υπουργείο Οικονομίας και Κλίματος.

15:19: Περισσότεροι από 2.000 Ουκρανοί πολίτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας.

14.30 Την ένταξη στο ΝΑΤΟ επιδιώκει το Κόσοβο εξαιτίας της κατάστασης στην Ουκρανία

14.23 Η Ιαπωνία είναι έτοιμη να δεχθεί Ουκρανούς που εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να γλιτώσουν από τη ρωσική εισβολή, δήλωσε σήμερα ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα.

13.48 Ανατροπή ως προ τη συνάντηση των Ρώσων και των Ουκρανών αντιπροσώπων - Το ραντεβού, σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει το απόγευμα.

13.28 Σαουδική Αραβία: Σε ύψη-ρεκόρ η μετοχή της Aramco λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

13.19 Η Ρωσία θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κυβερνοεπίθεση εναντίον των δορυφόρων της ως αιτία πολέμου, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας.

13.14 Η Σουηδία θα στείλει ιατροφαρμακευτικές προμήθειες και εξοπλισμό στην Ουκρανία ικανοποιώντας έτσι ένα αίτημα της ΕΕ για βοήθεια, ανακοίνωσε σήμερα η σουηδή υπουργός Υγείας.

13.09 ΟΗΕ: Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των προσφύγων από την Ουκρανία που φθάνουν στις γειτονικές χώρες

13.07 Η αντιπολίτευση στην Ινδία αύξησε σήμερα τις πιέσεις στην κυβέρνηση να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μια ημέρα μετά τον θάνατο ενός ινδού φοιτητή, ο οποίος σκοτώθηκε στη διάρκεια βομβαρδισμού στο Χαρκίβ (Χάρκοβο) της ανατολικής Ουκρανίας.

13.03 Ρωσία: Σε νέο ιστορικά χαμηλό επίπεδο υποχωρεί το ρούβλι

13.02 Είκοσι ρωσικά ελικόπτερα με αλεξιπτωτιστές κατευθύνονται προς τον πυρηνικό σταθμό Γιουζνουκραΐνσκ.

12.51 Οι αυτοκινητοβιομηχανίες BMW και Porsche αναγκάζονται να αναστείλουν τη λειτουργία εργοστασίων τους εντός Γερμανίας λόγω έλλειψης εξαρτημάτων που προμηθεύονται από την Ουκρανία.

12.36 Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, συγκάλεσε σύσκεψη την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022, στις 10:00, προκειμένου να συζητηθεί ο αντίκτυπος των εξελίξεων στην Ουκρανία. Στη σύσκεψη αναμένεται να μελετηθούν τρόποι αντιμετώπισης αυτών των επιπτώσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

12.30 Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα πως, αν γίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, θα εμπλακούν σε αυτόν πυρηνικές δυνάμεις και θα είναι καταστρεπτικός, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

12.15 Έκκληση προς τους Έλληνες να βοηθήσουν τις οικογένειες των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, διαθέτοντας ελεύθερα σπίτια ή δωμάτια για να διαμείνουν, απευθύνει ο Γενικός Πρόξενος της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη, Βαντίμ Σαμπλούκ (Vadym Sabluk).

12.04 Η ουκρανική διασπορά κινητοποιεί την Σίλικον Βάλεϊ στον πόλεμο με την Ρωσία

12.01 Η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα ολοένα και πιο κοντά στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

11.57 Στον αέρα ο δεύτερος γύρος συνομιλιών Ουκρανίας - Ρωσίας. Οι Ρώσοι επιμένουν ότι δεν ακυρώθηκε η συνάντηση που είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Διαψεύδει ωστόσο το Κίεβο.

11.40 Διπλωμάτες της ΕΕ ενέκριναν την επιβολή νέων κυρώσεων εναντίον της Λευκορωσίας για τη στήριξή της στον ρωσικό στρατό που έχει εισβάλει στην Ουκρανία, δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Reuters.

11.30 Μόλις ξεκίνησε το κονβόι με Έλληνες και μέλη του Γενικού Προξενείου στη Μαριούπολη με κατεύθυνση τη Μολβαδία.

11.25 Κούρσα ανόδου στις τιμές του φυσικού αερίου - Άγγιξε την Τετάρτη το πρωί, τα 200 δολάρια η μεγαβατώρα.

11.13 ΟΗΕ: Η παγκόσμια αλυσίδα ανεφοδιασμού τροφίμων κινδυνεύει να αποσταθεροποιηθεί λόγω του πολέμου

11.11 Η πρόεδρος της Ταϊβάν, Τσάι Ινγκ Γουέν, δήλωσε σήμερα ότι τόσο η ίδια όσο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γουίλιαμ Λάι και ο πρωθυπουργός Σου Τσενγκ-τσανγκ θα δωρίσουν ο καθένας από έναν μισθό τους ως ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία.

11.06 Η διεξαγωγή περισσότερων συνομιλιών με τη Ρωσία τελεί υπό συζήτηση, δήλωσε σήμερα ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, στο Reuters, σημειώνοντας ότι χρειάζεται μια «ουσιαστική ατζέντα».

10.53 Η Ισπανία αποφάσισε να στείλει «επιθετικό στρατιωτικό υλικό» στην «ουκρανική αντίσταση», δήλωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ομιλία του στο κοινοβούλιο.

10.43 Καταιγισμό αιτημάτων για βοήθεια δέχονται οι ουκρανικές κοινότητες στην Ελλάδα

10.41 Η Ρωσία ματαίωσε την αποστολή τεσσάρων πολεμικών πλοίων της στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των τουρκικών υδάτων έπειτα από αίτημα της Τουρκίας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προσθέτοντας ότι η απόφαση ελήφθη πριν η Άγκυρα κλείσει τα στενά λόγω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

10.22 Η εισβολή του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία θα γίνει πιο βάρβαρη, δήλωσε σήμερα ο βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας.

10.00 Περισσότεροι από 2.500 Κινέζοι πολίτες στην Ουκρανία έχουν μεταφερθεί εκτός της χώρας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Ουάνγκ Ουενμπίν σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

09.54 Σε νέο του μήνυμα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι σχεδόν 6.000 Ρώσοι σκοτώθηκαν τις πρώτες έξι ημέρες του πολέμου στην Ουκρανία. O κ. Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο δεν θα μπορέσει να καταλάβει τη χώρα του με βόμβες και αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με το Reuters.

09.44 Το βαρέλι του πετρελαίου WTI ξεπέρασε τα 110 δολάρια, τιμή ρεκόρ από το 2014

09.30 Χτυπήθηκε πανεπιστήμιο και αστυνομικό τμήμα στο Χάρκοβο

09.13 Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν την Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

09.10 Η ομάδα χωρών G7 θα συγκροτήσει μία ομάδα δράσης για το πάγωμα και για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε μέλη της ρωσικής ελίτ, καθώς στοχεύει στην κλιμάκωση της άσκησης πίεσης στη Ρωσία, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, όπως δήλωσε χθες, Τρίτη, η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν.

09.09 Η Ουκρανία θα λάβει πυραύλους Stinger και Javelin από το εξωτερικό, όπως και άλλο ένα φορτίο τουρκικών drones (μη επανδρωμένων αεροσκαφών), δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέκσιι Ρέζνικοφ.

08.43 Περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι έχουν εισέλθει στην Πολωνία από την Ουκρανία από την προηγούμενη Πέμπτη, όταν ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός υφυπουργός Εσωτερικών Πάβελ Ζεφερνάκερ μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Zet.

08.39 Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς στην πόλη Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας τις προηγούμενες 24 ώρες, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

08.37 Η Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα πως αποσύρεται από την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς πλήττεται από τις δυτικές οικονομικές κυρώσεις σε αντίποινα για την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

08.22 H αεροπορική εταιρία United Airlines επιβεβαίωσε χθες την προσωρινή αναστολή των πτήσεων της εντός του ρωσικού εναέριου χώρου, ακολουθώντας την τακτική άλλων μεγάλων αμερικανικών αεροπορικών εταιριών.

08.20 Το Μεξικό δεν θα επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη ο Μεξικανός πρόεδρος Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ. Επίσης επέκρινε την, όπως τη χαρακτήρισε, λογοκρισία των κρατικά χρηματοδοτούμενων ρωσικών μέσων ενημέρωσης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

7.52 Ηχούν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο

⚡️Air raid alerts in entire Kyiv Oblast.



Residents should go immediately to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022

7.28 Η Νότια Κορέα θα μπλοκάρει 7 ρωσικές τράπεζες ως μέρος των διεθνών κυρώσεων

7.10 Μπάιντεν για νέα μέτρα: «Ο Πούτιν δεν έχει ιδέα τι έρχεται»

05.50 Αερομεταφερόμενες δυνάμεις της Ρωσίας επιτίθενται στο Χάρκοβο, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό

05.18 Πάνω από 100 άμαχοι έχουν τραυματιστεί στη Μαριούπολη, δηλώνει ο δήμαρχος της πόλης

04.46 Ιαπωνία και Βέλγιο κλείνουν τις πρεσβείες τους στο Κίεβο

04.00 Διάγγελμα Μπάιντεν

03.48 Η Exxon Mobil θα αποσυρθεί από τη Ρωσία

02.28 Οι ΗΠΑ θα απαγορεύσουν στα ρωσικά αεροσκάφη την πρόσβαση στον αμερικανικό εναέριο χώρο

02.17 Ζελένσκι: Σταματήστε τους βομβαρδισμούς εν όψει των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός

02.12 Η ιταλική ENI αποσύρεται από αγωγό αερίου που συνδέει τη Ρωσία με την Τουρκία

01.44 Τέσσε�%8