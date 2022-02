Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις στο ουκρανικό

08.40: Αύξηση κατά 5% της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά μετά το 2014.

08.30: Επείγουσα ενημέρωση στην έδρα του ΟΗΕ για την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία.

08.15: Έδρα του ΟΗΕ: Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες απευθύνθηκε προσωπικά στον πρόεδρο της Ρωσίας: «Κύριε Πούτιν σας εκλιπαρώ. Διατάξτε τις στρατιωτικές σας μονάδες να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο. Ήδη ο πόλεμος αυτός έχει κοστίσει πολλές ζωές».

Πριν από 40 λεπτά: Ηχούν σειρήνες στο Κίεβο. Αναφορές για πυραυλικές επιθέσεις κατά στρατιωτικού αεροδρομίου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

08.00: Ουρές σχηματίζουν οι Ουκρανοί στα πρατήρια καυσίμων και στις τράπεζες. Απαγορεύτηκαν οι μαζικές αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς. Με το σταγονόμετρο τα καύσιμα.

07.00: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κήρυξε στρατιωτικό νόμο σε όλη την χώρα

07.00: Πληροφορίες περί ρωσικών στρατιωτικών μονάδων που αποβιβάζονται στην Οδησσό και την Μαριούπολη

06:00: Η Ουκρανία επιβεβαίωσε επισήμως την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων

Πριν από τρείς ώρες: Με διάγγελμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την έναρξη της ρωσικής πολεμικής εμπλοκής στην Ουκρανία. Αυστηρή προειδοποίηση προς κάθε πιθανό αποδέκτη να μην τολμήσει να επέμβη στην σύγκρουση.

Οι ρωσικές στρατιωτικές μονάδες άρχισαν να κινούνται εντός του Ουκρανικού εδάφους από τις 05:00 ώρα Ελλάδος, λίγη ώρα μετά το αιφνιδιαστικό διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν ,χαράματα Πέμπτης 24 Φεβρουαρίου 2022 την επίθεση τους.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν στρατιωτικό αεροδρόμιο του Κιέβου τουλάχιστον τρείς φορές ενώ ρωσικές μονάδες διάβηκαν τα σύνορα βόρεια του Χάρκοβο. Λίγο αργότερα έφθασαν οι πρώτες ειδήσεις περί αποβίβασης ή εν πάση περιπτώσει επιθετικών ενεργειών κατά της Οδησσού στον Νότο και κατά της Μαριούπολης. Στις 07:00 ήταν πλέον ορατό το σχέδιο επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Η δημιουργία δηλαδή ενός μετώπου σε σχήμα «Ημισελήνου» που αρχίζει από τα νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσα στην Οδησσό και καταλήγει βόρεια στο Χάρκοβο. Η επίθεση άρχισε ταυτόχρονα από τα βόρεια (Λευκορωσία) από τα Ανατολικά (Ρωσία) και από τα Νότια μέσω Κριμαίας.

Μέχρι στιγμής έχουν πληγεί μόνον στρατιωτικοί στόχοι και δεν έχουν αναφερθεί αεροπορικοί βομβαρδισμοί ή πλήγματα πυροβολικού η από πυραύλους σε καθαρά αστικούς ιστούς και στόχους.

Ξημερώματα στην Ουκρανία - Βίντεο που περιγράφουν τις στιγμές των πρώτων επιθέσεων - Το υλικό αυτό προέρχεται μόνο από ουκρανικές πηγές:

🚨Breaking news: Civil Defence Sirens going off in Kyiv,Ukraine #WWIII pic.twitter.com/8USSLBVcMg