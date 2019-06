Λήξη συναγερμού στον Λευκό Οίκο - «Ασφαλές» το πακέτο

Λήξη συναγερμού σήμανε στον Λευκό Οίκο πριν από λίγη ώρα όταν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι το «ύποπτο» δέμα που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στην Pennsylvania Ave είναι «ασφαλές».

Πεζόδρομοι και οδοί γύρω από το σημείο που είχαν αποκλειστεί λόγω του πακέτου θα δοθούν σύντομα στην κυκλοφορία όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας.

UPDATE: The package along Pennsylvania Ave. has been declared safe by Secret Service and @DCPoliceDept . Pedestrian road closures will be lifted shortly.

Νωρίτερα, ανάρτηση του τμήματος μυστικών υπηρεσιών στο Twitter, ανέφερε ότι το πακέτο εντοπίστηκε στη Pennsylvania Ave και ως εκ τούτου είχε αποκλειστεί και το πάρκο Lafayette που βρίσκεται μπροστά από τον Λευκό Οίκο.

Secret Service Uniformed Division Officers are responding to an incident involving a suspicious package located on Pennsylvania Ave. Pedestrian traffic is closed along Pennsylvania Ave. between 15th and 17th streets to include Lafayette Park. pic.twitter.com/t7veePoDb7