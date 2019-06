«Λιώνει» από τον καύσωνα η Ευρώπη - Επτά νεκροί από τις υψηλές θερμοκρασίες

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές σε πολλές ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις καθώς σήμερα αναμένεται να κορυφωθεί το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γηραιά Ήπειρο από την αρχή της εβδομάδας.

Ειδικά στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 44 βαθμούς, με τις τοπικές Αρχές να έχουν προχωρήσει στην λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται ακόμα στην Γερμανία, την Τσεχία και την Πολωνία.

Την Παρασκευή η θερμοκρασία θ' ανέβει κι άλλο και μπορεί να «καταρριφθεί τοπικά το εθνικό ρεκόρ», σύμφωνα με τη Meteo France, ρεκόρ που ανάγεται στις 12 Αυγούστου 2003 με 44,1 βαθμούς Κελσίου στο Σεν-Κριστόλ-λεζ-Αλέ ε Κονκεϊράκ στην Γκαρ (νότια).

Μετά του τρεις νεκρούς στη Γαλλία, άλλοι τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής στη Γερμανία εξαιτίας του πρωτοφανούς καύσωνα.

Στο Μιλάνο, στην Ιταλία, ένας άστεγος ηλικίας 72 ετών πέθανε σήμερα το πρωί κοντά στον κεντρικό σταθμό της πόλης, εξαιτίας του καύσωνα. Θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου αναμένονται σήμερα και αύριο Παρασκευή στην ιταλική χερσόνησο, ιδιαίτερα στα κεντρικά και τα νότια.

Είκοσι επτά άτομα έχουν πνιγεί μέχρι στιγμής στη Λιθουανία προσπαθώντας να δροσιστούν σε ποτάμια και παραλίες, καθώς η θερμοκρασία έφτασε σε ασυνήθιστα για τη χώρα ύψη, αγγίζοντας στου 36 βαθμούς.

Στην Πολωνία, το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι 90 άνθρωποι έχουν πνιγεί αυτό το μήνα σε λίμνες και ποτάμια, εξαιτίας της μεγάλης ζέστης.

Στην Ισπανία, έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στην Καταλονία, η οποία μαίνεται ανεξέλεγκτη για δεύτερη μέρα. «Δεν έχουμε αντιμετωπίσει τόσο μεγάλη πυρκαγιά τα τελευταία 20 χρόνια», ανακοίνωσε η καταλανική περιφερειακή κυβέρνηση.

Στη Γαλλία, η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου διανέμει νερό στους δρόμους και επισκέπτεται τους απομονωμένους ανθρώπους, ενώ υδροφόρες στην Πράγα δροσίζουν τους πολίτες ψεκάζοντας με νερό.

Water tanks set up around Old Town Square for today’s heat wave Prague. Current temp 93F. pic.twitter.com/X84VN6B2g3