Λίβανος: Κατέρρευσε μέρος των σιλό του λιμανιού της Βηρυτού

Μέρος των σιλό του λιμανιού της Βηρυτού κατέρρευσε σήμερα το απόγευμα και ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης και καπνού υψώθηκε στον ουρανό της περιοχής, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μια φωτιά έκαψε ερείπια των σιλό σιτηρών του λιμανιού.

Στις 4 Αυγούστου 2020, μια τεράστια έκρηξη χημικών στο λιμάνι της Βηρυτού σκότωσε περισσότερους από 215 ανθρώπους.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

BEIRUT: The grain silos of the exploded Port have just collapsed, following 2 years of neglect & fires in structure. Video stands as a perfect metaphor of #Lebanon the decaying state…pic.twitter.com/gW5JIHiRiE