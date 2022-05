Λίβανος: Ο ΓΓ του ΟΗΕ αναμένει τον σχηματισμό κυβέρνησης το συντομότερο

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, τόνισε τη Δευτέρα πως αναμένει «με ανυπομονησία τον σχηματισμό το συντομότερο δυνατόν κυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς» στον Λίβανο, μετά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στη χώρα σε βαθιά οικονομική κρίση.

Συγχαίροντας τις αρχές του Λιβάνου για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ο επικεφαλής του ΟΗΕ εξήγησε πως ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης θα επιτρέψει να «οριστικοποιηθεί η (σ.σ. υπό διαπραγμάτευση) συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για να μπει ο Λίβανος στον δρόμο της ανάκαμψης», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Ο Γενικός Γραμματέας λογαριάζει επίσης στο νέο κοινοβούλιο για την επείγουσα υιοθέτηση όλων των απαραίτητων νόμων για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και τη βελτίωση της διακυβέρνησης», συνεχίζει το κείμενο. «Για τον σκοπό αυτό, καλεί τους λιβανέζους πολιτικούς ηγέτες να εργαστούν για να υπηρετήσουν το υψηλότερο συμφέρον του Λιβάνου και του λιβανέζικου λαού».

Η ισχυρότερη κοινοβουλευτική συμμαχία στον Λίβανο, της οποίας ηγείται το ισχυρό φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ, που διαθέτει ένοπλο βραχίονα, μοιάζει να υπέστη σοβαρό πλήγμα, με την αντιπολίτευση και ανεξάρτητους να καταγράφουν νίκες, με βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα.

Η συμμετοχή ήταν εξαιρετικά χαμηλή στις περιφέρειες όπου πλειοψηφούν οι σουνίτες, μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες στη χώρα όπου το πολιτικό σύστημα βασίζεται στον διαμοιρασμό της εξουσίας ανάμεσα στις θρησκευτικές και φυλετικές κοινότητες.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/livanos-o-gg-tou-oie-anamenei-ton-sximatismo-kyvernisis-to-syntomotero

