Live: H Γαλλία καλωσορίζει το 2021 στην Παναγία των Παρισιων με υπογραφή Ζαν Μισέλ Ζαρ

Ένα ξεχωριστό ρεβεγιόν στην κλειστή Παναγία των Παρισίων επιφυλάσσει ο μάγος του ήχου και της εικόνας, Ζαν Μισέλ Ζαρ.



Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις για τον πρωτοπόρο της ηλεκτρονική μουσικής Ζαν Μισέλ Ζαρ. Με την πρώτη μεγάλη υπαίθρια συναυλία του με ένα εκατομμύριο θεατές στην Place de la Concorde στη γαλλική εθνική επέτειο, στις 14 Ιουλίου του 1979, μπήκε στο βιβλίο Γκίνες.

Ο τίτλος της 45λεπτης συναυλίας του Ζαν Μισέλ Ζαρ είναι «Welcome to the Other Side» (Καλώς ήλθατε στην άλλη πλευρά) και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Παρισίων και την UNESCO -πρέσβης καλής θελήσεως της οποίας είναι ο Ζαν Μισέλ Ζαρ, από το 1993.

Με αυτή τη συμβολική συναυλία, ο 72χρονος μουσικός θέλει να μεταφέρει το δικό του μήνυμα εν καιρώ πανδημίας. «Στις δύσκολες στιγμές που ζούμε, η συναυλία αυτή θα είναι ένα μήνυμα ελπίδας και ένα αφιέρωμα στην Παναγία των Παρισίων, η οποία μοιάζει το ίδιο αδύναμη με εμάς», ανέφερε ο διάσημος καλλιτέχνης, ο οποίος θα παίζει ζωντανά τη μουσική του από τις 23.25 ώρα Γαλλίας σε ένα στούντιο που δεν απέχει πολύ από την Παναγία των Παρισίων. Ταυτόχρονα, στο κέντρο του ναού θα εμφανίζεται το ψηφιακό του ολόγραμμα -μια μεγάλη τεχνική πρόκληση, για τους σχεδόν 100 ανθρώπους που εργάζονται για την προετοιμασία του υπερθεάματος.