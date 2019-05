Λιβύη: Κατερρίφθη μαχητικό αεροσκάφος από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χάφταρ

Οι δυνάμεις του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ κατέρριψαν ένα κυβερνητικό πολεμικό αεροσκάφος που, όπως υποστηρίζουν, το πιλοτάριζε ένας ξένος μισθοφόρος.

Η υπηρεσία Τύπου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) του Χάφταρ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες φέρεται να εικονίζεται ο πιλότος. Ο άνδρας αυτός κάθεται σε μια καρέκλα και δέχεται τις πρώτες βοήθειες ενώ δίπλα του στέκει ένας διοικητής του ΛΕΣ, ο Αμπντουσαλάμ αλ Χάσι. Επίσης, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ο πιλότος, που φορά ένα μπλουζάκι με αίματα και ένα χακί τζάκετ, ανακρίνεται στα αγγλικά. Μια πηγή του ΛΕΣ είπε ότι το βίντεο είναι αυθεντικό.

