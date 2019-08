Λονδίνο: Άνδρας τραυματίστηκε κοντά στα κυβερνητικά γραφεία

Ένας άνδρας τραυματίστηκε από επίθεση με μαχαίρι κοντά σε γραφεία της βρετανικής κυβέρνησης στο κέντρο του Λονδίνου, ανέφερε η αστυνομία η οποία πρόσθεσε πως το συμβάν δεν θεωρείται ότι συνδέεται με την τρομοκρατία.

Η αστυνομία ανέφερε πως κλήθηκε στην οδό Μάρσαμ όπου βρίσκεται το υπουργείο Εσωτερικών έπειτα από αναφορά για έναν άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί βρήκαν έναν άνδρα με τραύματα από μαχαίρι τα οποία είπαν αρχικά ότι ήταν απειλητικά για τη ζωή του. Σε επόμενη ανακοίνωσή της η αστυνομία διευκρίνισε πως η ζωή του θύματος δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Άλλος ένας άνδρας συνελήφθη στο σημείο ως ύποπτος για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης.

«Παρείχαμε ιατρική φροντίδα σε έναν άνδρα στο σημείο και τον μεταφέραμε σε ένα μεγάλο τραυματιολογικό κέντρο», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου.

Φωτογράφος του πρακτορείου Reuters είδε έναν άνδρα με τραύματα στο πρόσωπο και αίμα στο μπροστινό μέρος του σώματός του να οδηγείται μακριά από το υπουργείο Εσωτερικών.

Lots of armed police and a cordon going up outside the Home Office pic.twitter.com/aj0RqDnPsm

«Όλες οι σκέψεις μου είναι με το θύμα και την οικογένειά του έπειτα από την απαίσια απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι στην οδό Μάρσαμ», έγραψε στο Twitter η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ.

All my thoughts are with the victim and their family following horrific unprovoked knife attack on Marsham Street.