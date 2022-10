Λονδίνο: Οικολόγοι ακτιβιστές ανέβηκαν σε γέφυρα και προκάλεσαν κυκλοφοριακή συμφόρηση

Δύο οικολόγοι ακτιβιστές της οργάνωσης Just Stop Oil ανέβηκαν σε μια οδική γέφυρα πάνω από τον Τάμεση, κοντά στο Λονδίνο, προκαλώντας μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση λίγες ημέρες αφότου άλλοι ακτιβιστές της ίδιας οργάνωσης πέταξαν ντοματόσουπα στον πίνακα "Ηλιοτρόπια" του Βαν Γκογκ.

Στις 5 το πρωί, οι δύο άνδρες σκαρφάλωσαν σε ύψος περίπου 80 μέτρων, σε έναν από τους πύργους της γέφυρας Βασίλισσα Ελισάβετ Β', έγραψε η Just Stop Oil σε ανακοίνωση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι απέκλεισε την κυκλοφορία πάνω στη γέφυρα αυτή, στον αυτοκινητόδρομο που παρακάμπτει την πρωτεύουσα και τον οποίο χρησιμοποιούν καθημερινά 160.000 οχήματα.

Η Just Stop Oil ζητεί από την κυβέρνηση της Λιζ Τρας να σταματήσει την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη χώρα, εκμετάλλευση που η πρωθυπουργός αποφάσισε να επιταχύνει.

Ένας από τους ακτιβιστές, ο Μόργκαν Τρόουλαντ, δημοσίευσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο από τη γέφυρα. "Είμαι έτοιμος να το κάνω αυτό γιατί θέλω να μείνω με σταυρωμένα τα χέρια και να τα δω όλα να καίγονται", τονίζει. "Η κυβέρνησή μας εφαρμόζει αυτοκτονικούς νόμους για να επιταχύνει την παραγωγή πετρελαίου, σκοτώνοντας ανθρώπους και καταστρέφοντας το περιβάλλον μας", είπε ο 39χρονος μηχανικός που σχεδιάζει γέφυρες.

"Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτήν την τρέλα από το γραφείο μου σχεδιάζοντας γέφυρες, λοιπόν περνώ στην άμεση δράση".

