Λονδίνο: Κατασκεύασαν ομοίωμα με τον Τραμπ να κάθεται σε... χρυσή τουαλέτα

Δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ και της συζύγου του στο Λονδίνο και ο κόσμος έχει ξεχυθεί στους δρόμους εναντίον του Τραμπ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συναντήθηκε με την απερχόμενη πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, και την παρότρυνε να παρατήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμφωνία για το Brexit και να κλείσει μια «καλή, καλή και ουσιώδη εμπορική συμφωνία» με τη χώρα του.

Από την πλευρά της Μέι δήλωσε ότι είναι «τεράστιες οι ευκαιρίες» για τη Βρετανία και τις ΗΠΑ εάν συνεργαστούν στο μέλλον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέστη σε συνάντηση με επιχειρηματίες, στην οποία έδωσε το «παρών» και η Τερέζα Μέι. Στην ημερήσια διάταξη των Τραμπ-Μέι ήταν όλες οι εξελίξεις γύρω από τον κινεζικό κολοσσό επικοινωνιών Huawei, η κλιματική αλλαγή και οι εξελίξεις με το Ιράν.

Την ίδια ώρα πλήθος κόσμου συμμετέχει σε διαδηλώσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο αρχηγός του κόμματος των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε συγκέντρωση κατά του αμερικανού προέδρου.

Στο μεταξύ, η Daily Mirror μετέδωσε ότι ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Μπόρις Τζόνσον, είχε φιλική τηλεφωνική συζήτηση διάρκειας 20 λεπτών με τον Τραμπ. Ο Τζόνσον είναι ένας εκ των διεκδικητών της ηγεσίας του Συντηρητικού Κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Βρετανός απέρριψε την πρόσκληση Τραμπ για μια τετ α τετ συνάντηση.

Ωστόσο, τετ α τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο πρόκειται να έχει το απόγευμα ο Βρετανός υπουργός Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων, αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης τονίζοντας ότι ο Μάικλ Γκόουβ θα είναι ο πρώτος υποψήφιος για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος που θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Χρυσή λεκάνη και χαρτί τουαλέτας

Με ένα ομοίωμα του Τραμπ να κάθεται σε χρυσή λεκάνη αλλά και χαρτί τουαλέτας που απεικονίζει το πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου, οι Βρετανοί υποδέχονται τον επίσημο προσκεκλημένο της χώρας.

Lots of placards left over in Trafalgar Square as the #TrumpUKVisit protest departs down Whitehall. Does this mean organisers have not achieved the numbers mobilised last year? pic.twitter.com/q3MjgsJbE0