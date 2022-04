Λωρίδα της Γάζας: Βρέθηκε αγαλματίδιο της θεάς Ανάτ, ηλικίας 4.500 ετών

Ένα πέτρινο αγαλματίδιο ηλικίας 4.500 ετών, που εικονίζει μια θεά της αρχαιότητας, εντοπίστηκε στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η αρχαιολογική υπηρεσία του παλαιστινιακού θύλακα.

Το αγαλματίδιο, ύψους 22 εκατοστών, είναι σκαλισμένο σε ασβεστολιθική πέτρα και χρονολογείται από το 2.500 π.Χ. Βρέθηκε από έναν αγρότη στο χωράφι του στο Χαν Γιουνές, ανέφερε το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Χαμάς, του ισλαμιστικού κινήματος που ελέγχει τη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Τζαμάλ Αμπού Ρέντα, που είναι υπεύθυνος για το τμήμα των Αρχαιοτήτων, το αγαλματίδιο εικονίζει τη θεά Ανάτ των Χαναναίων, που ήταν η θεά του έρωτα και της ομορφιάς. Εντοπίστηκε σε μια περιοχή που ήταν «σημαντικός εμπορικός δρόμος για πολλούς πολιτισμούς» που έζησαν στην περιοχή αυτήν πριν από χιλιετίες.

Τον Φεβρουάριο, εργάτες που δούλευαν σε μια οικοδομή στη βόρεια Γάζα ανακάλυψαν 31 τάφους της ρωμαϊκής εποχής, του 1ου μ.Χ. αιώνα. Τον Ιανουάριο, έπειτα από πολλά χρόνια εργασιών αποκατάστασης, με την οικονομική στήριξη και ξένων δωρητών, ξανάνοιξε για το κοινό μια βυζαντινή εκκλησία του 5ου αιώνα.

Gaza: The Ministry of Tourism and Antiquities in Gaza announces the discovery of a Canaanite statue inside a land in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, dating back to 2500 BC. pic.twitter.com/o3Zsw6L06F