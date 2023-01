Λος Άντζελες: Ο ύποπτος μακελάρης έχει περικυκλωθεί από την αστυνομία

Ο ένοπλος που θεωρείται ύποπτος ότι σκότωσε δέκα ανθρώπους στο Μόντερεϊ Παρκ, στα προάστια του Λος Άντζελες, το βράδυ του Σαββάτου, έχει περικυκλωθεί από την αστυνομία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που προβάλλουν σε απευθείας μετάδοση εικόνες από ελικόπτερο.

Ένα λευκό φορτηγάκι μέσα στο οποίο φέρεται να βρίσκεται ο ύποπτος έχει αποκλειστεί μπροστά και πίσω από τεθωρακισμένα οχήματα της αστυνομίας στην πόλη Τόρανς, νοτίως του Λος Άντζελες, που απέχει λίγο πάνω από 40 χλμ. από το Μόντερεϊ Παρκ, την πόλη της οποίας η πλειονότητα των κατοίκων είναι ασιατικής καταγωγής, όπου σημειώθηκε η επίθεση με τους πυροβολισμούς σε αίθουσα χορού.

